Clip: Có mặt công an, người mặc áo Grab vẫn đuổi chém 2 tài xế xe ôm bị thương

Ngày 23-9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ Grab cầm hung khí đuổi chém người tại khu vực cổng Bệnh viện E Trung ương, phường Nghĩa Tân.

Your browser does not support the video tag.

Tài xế xe ôm chém nhau tại cổng bệnh viện - Nguồn: Facebook

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 23-9, một nam tài xế mặc áo xe ôm công nghệ Grab cầm dao đuổi chém một nam tài xế xe ôm khác tại khu vực cổng Bệnh viện E. Người này sau đó tiếp tục cầm dao lao vào chém một tài xế mặc áo xe ôm công nghệ khác.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người đã sợ hãi, la hét, bỏ chạy.

Mặc dù có mặt của lực lượng chức năng nhưng vẫn xảy ra "hỗn chiến" - Ảnh cắt từ clip

Vụ việc khiến 2 người bị thương, ngay sau đó, người dân và các nhân viên y tế đã đưa các nạn nhân bị thương vào Bệnh viện E cấp cứu.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra ngay khi lực lượng công an đang có mặt tại hiện trường.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động