Clip: Cô gái dùng tay không tóm gọn rắn hổ mang chúa khổng lồ

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái dùng tay không tóm gọn con rắn hổ mang khổng lồ, đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Cụ thể, một con rắn hổ mang khổng lồ xuất hiện bên trong một căn nhà đổ nát và một cô gái đang cố gắng bắt nó. Ban đầu cô gái trẻ định dùng một cây gậy để bắt con rắn độc nhưng sau đó cô lại quyết định bắt con rắn bằng tay không.

Sau một hồi vật lộn, người này cuối cùng cùng tóm được con vật và mang ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người dân xung quanh tỏ ra vô cùng sợ hãi.

Khi được đưa ra ngoài đường lớn, con rắn đã cố gắng tấn công người bắt mình nhưng cô gái đã né được cú cắn và bắt nó thả vào một bao tải. Tính tới thời điểm hiện tại, đoạn clip này đã nhận về hơn 7,5 triệu lượt xem.

Rắn hổ mang chúa là một trong những loài rắn độc nhất hành tinh. Khi đối đầu, chúng có thể nâng một phần ba cơ thể của nó lên khỏi mặt đất và tiến lên để tấn công. Rắn hổ mang chúa có thể dài tới 5,5m, là loài dài nhất trong số các loài rắn độc.

Nọc độc của rắn hổ mang không phải mạnh nhất trong số các loài rắn độc nhưng lượng chất độc mà chúng phóng ra trong một vết cắn đủ để giết chết 20 người hoặc thậm chí một con voi.

Rắn hổ mang chúa sống chủ yếu ở các khu rừng mưa và đồng bằng của Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Loài này chủ yếu ăn các loài rắn khác, kể cả rắn có nọc độc và không có nọc độc. Chúng cũng sẽ ăn thằn lằn, trứng và động vật có vú nhỏ.

