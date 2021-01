Clip: Chị gái nhanh trí cứu em trai thoát chết trong tư thế treo cổ

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Nguyễn Thanh Hải



Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai đang giãy giụa trong tư thế treo cổ khiến nhiều người thót tim.

Cụ thể, khi đang chơi trong sân nhà, một bé trai khoảng 3 tuổi đã đứng lên một chiếc thùng phuy màu xanh sau đó cho sợi dây đang treo trên cánh cửa sắt rồi vòng qua cổ. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, bé trai bất ngờ trượt chân khiến chiếc thùng phi lăn ra xa và cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.

Bé trai cố gắng giẫy giụa, trong khi chân không thể chạm xuống đất. Thời điểm này, dù có một đứa trẻ khác đang chơi trên sân nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gần một phút sau, một bé gái khoảng 10 tuổi hốt hoảng chạy tới, bế bé trai xuống rồi liên tục gọi người lớn ra trợ giúp. May mắn là bé trai đã an toàn sau đó.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này. Đây cũng được xem là bài học cho các bậc phụ huynh khi để con nhỏ chơi đùa mà không có sự trông coi của người lớn.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn