Clip: Cá rán chín vẫn giãy đành đạch khiến người xem hoảng hồn

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một con cá rán bất ngờ quẫy mạnh trên khay đựng thức ăn.

Cụ thể, có 4 con cá rán chín đang được đặt trên khay đựng. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, con cá nằm ngoài cùng bất ngờ quẫy mạnh. Trong khi đó, những con cá khác vẫn nằm im. Con cá cử động mạnh đến nỗi phần thân của nó gãy đôi, để lộ ra phần thịt trắng.

Trong clip, có thể nghe thấy tiếng một phụ nữ hét lên khi con cá bị đứt đôi người: "Ôi không, không, không! Nó đang bị gãy kìa".

Theo China Recorder, đoạn video được cho là quay ở Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, cảnh tượng khó tin này đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Một số ý kiến cho rằng, con cá chưa được rán chín kỹ nên các tế bào thần kinh vẫn còn hoạt động.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn