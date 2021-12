Clip: Bố bất cẩn để con gái vặn trúng tay ga và cái kết thót tim

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc được ghi lại vào ngày 12/10, tại một cửa hàng ở tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan.

Trong clip, một bé gái 2 tuổi đang ngồi trên chiếc xe máy đợi cha vào của hàng mua đồ. Do muốn được ở bên bố mình nên cô bé đã cố gắng leo xuống khỏi chiếc xe hai bánh.

Tuy nhiên, trong lúc xuống xe, bé đã vô tình nắm vào tay ga nên chiếc xe máy lao về phía trước và đổ xuống đường.

Sau đó, bé gái cũng ngã đập đầu xuống đất. Nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ, người bố lập tức chạy ra ngoài và bế cô con gái lên. Được biết, bé gái chỉ bị thương nhẹ và đã được bố đưa về nhà để điều trị.

Chủ cửa hàng Somsak Pansatitwong cho biết: "Tôi muốn đây là bài học cho mọi bậc cha mẹ khi chăm sóc con cái. Nếu bố cô bé cẩn trọng hơn thì kết cục đã khác".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn