Clip: Bị phạt thẻ vàng, cầu thủ cay cú đấm gục trọng tài trên sân

Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Ferro và Tiro Federal tại giải hạng 2 Argentina.

Cụ thể, sau khi bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo, hậu vệ Alejandro Roncaglia của Ferro đã không giữ được bình tĩnh mà lao tới tung thẳng cú đấm vào mặt vị vua áo đen. Cú đấm mạnh và bất ngờ của Roncaglia khiến trọng tài Beron đổ gục xuống sân và ngất lịm.

Các nhân viên y tế ngay lập tức được triệu tập vào sân để đưa trọng tài này đi cấp cứu. Trận đấu cũng bị hủy bỏ ngay sau đó.

Kết thúc trận đấu, hành vi phi thể thao của Alejandro Roncaglia đã bị lên án dữ dội. Ngay cả cầu thủ Ferro cũng không hài lòng với cú ra tay của đồng đội.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn