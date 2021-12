Clip bắt gian sốt MXH: Chủ shop sôi máu vì nuôi ong tay áo 2 tháng, mất hàng trăm triệu

Mới đây, đoạn clip chủ shop làm đẹp tố cáo nhân viên "tuồn" hàng ra ngoài bán, ước tính gây thiệt hại hàng trăm triệu nhận nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, chị T. - chủ một shop mỹ phẩm tại TP.HCM phát hiện nhân viên thân thiết trong shop đã lấy cắp thông tin khách hàng, lén lút chuyển hàng ra ngoài bán kiếm lời.

Theo lời tố của chủ shop, chỉ trong 2 tháng làm việc, nhân viên đã có thể kiếm tiền nâng ngực, mua hàng hiệu. Thậm chí, chị T. còn đọc được loạt tin nhắn nhân viên này nói chuyện với người khác, tính đến việc xây nhà và mua xe hơi xịn nếu "tuồn hàng" trót lọt đến cuối năm sau.

Chủ shop chất vấn nhân viên "tuồn" hàng trăm triệu tiền hàng (Ảnh chụp màn hình)

Trong đoạn clip được chia sẻ, chủ shop ngồi chất vấn cô gái, kế bên có một người phụ nữ được cho là mẹ của nhân viên này.

Chủ shop đối chất: "10 collagen là bao tiền? Ở đây có bằng chứng hết. Xin vô shop chỉ làm việc không thôi, vậy mà 1 ngày mày lấy sơ sơ của tao 7 triệu. Thế 1 tháng bao tiền? Mà mày đi làm không lương, mày mua được macbook, xây nhà, tiền cho em, mua cho người này người kia, tính cả mở shop.".

Chị T. thất vọng vì luôn đối xử tốt với cô gái này, từ việc hỏi thăm gia đình hay cho tiền nhân viên tiêu xài. "Tao tốt với mày không? Mẹ mày đẻ tao có nhắn tin hỏi thăm không? Có cho tiền mày không? Trên cuộc đời này có vấn đề gì với mày luôn luôn có tao, luôn che chở, chào đón mày. Mà sao đối xử với tao như vậy? Làm ngực nè, mũi nè, tiền đâu?".

Chủ shop sôi máu, lột mặt nhân viên thân thiết tuồn 200 triệu tiền hàng: "Mày quá tham"

Trong khi cô nhân viên ngồi khép nép, không dám cãi lại hay có phản ứng gì trước lời tố cáo thì người mẹ ngồi kế bên, một mặt phủ nhận, một mặt lại khuyên con xin lỗi chủ shop bỏ qua chuyện: "Không có đâu, gia đình không có tiền gì đâu. Nãy còn mắc nợ quá trời luôn, mượn mấy ngân hàng luôn, giờ năn nỉ chị T. đi con.

Chủ shop tiếp tục chất vấn: "Bây giờ trung bình là tháng 200 triệu, tại sao nãy không khai?". Lúc này nữ nhân viên mặt lấm lét, nói rằng: "Sợ bị đánh".

Cuối đoạn clip, chủ shop T. tuyên bố, nếu lấy lại được toàn bộ số tiền, cô sẽ mang đi làm từ thiện. Về phần nhân viên, cô sẽ trình báo sự việc lên công an, đợi pháp luật vào cuộc giải quyết.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được xôn xao trên mạng xã hội.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc