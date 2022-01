Clip: 2 thanh niên chạm trán hổ dữ ở giữa đường và cái kết gay cấn

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc được ghi lại tại một con đường nằm trong khu bảo tồn hổ Tadoba Andhari ở Thành phố Chandrapur, bang Maharashtra ở miền Trung Ấn Độ.

Trong clip, có hai thanh niên đi xe máy đang di chuyển trên con đường thì bất ngờ nhìn thấy một con hổ lớn đứng bên đường. Cả hai nhanh chóng dừng lại mà không phóng đi, bởi nếu di chuyển rất có thể sẽ kích thích bản năng săn mồi của con thú dữ.

Có lẽ do đang no bụng và không có nhu cầu săn mồi nên nó tỏ ra khá thờ ơ với hai thanh niên đang đứng trước mặt. Sau một hồi quan sát, con hổ lặng lặng đi vào trong rừng.

Tưởng đã thoát nạn, hai thanh niên đi xe máy chưa kịp nổ máy phóng xe đi thì một con hổ khác lớn hơn lại xuất hiện ngay phía sau. Nó từ từ tiến về phía hai người đi xe máy khiến người quay lại clip cũng phải thót tim.

Dù rất sợ hãi, hai người ngồi trên xe vẫn giữ bình tĩnh, không hoảng loạn và không thay đổi tư thế để làm con hổ giật mình. May mắn là con hổ này cũng chỉ nhìn nằm quan sát hai thanh niên một lúc rồi tự động đi vào trong rừng mà không hề tấn công ai. Khi cảm thấy đã an toàn, những người ngồi trên chiếc xe ô tô mới tiến lại gần.

Đoạn clip ghi lại màn chạm trán căng thẳng này sau khi đăng tải lên Youtube đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Tính tới thời điểm hiện tại, clip này đã nhận được hơn 42 triệu lượt xem và hơn 5 nghìn lượt bình luận.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn