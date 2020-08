Chuyển nhượng đất dự án được thuê không qua đấu giá: Nguyễn Kim Nghệ An thu về gần trăm tỷ đồng

Khu đất vàng nhiều năm đắp chiếu, được bán trao tay với số tiền không nhỏ

Báo PLVN nhận được phản ánh của người dân sống gần khu DA Trung tâm thương mại Lotte Mart tại phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) bị ảnh hưởng trong quá trình thi công khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Quá trình tìm hiểu được biết, đây là một DA đã được khởi công cách đây 5 năm của Tập đoàn Nguyễn Kim.

Theo đó, DA là sự kiện đánh dấu cho quá trình 10 năm hợp tác giữa TP HCM với tỉnh Nghệ An tọa lạc trên khu đất hơn 12.000m2, dọc Đại lộ Lê Nin, với quy mô 5 tầng, trong đó có 1 tầng hầm và 4 tầng cao với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 30.000m2.

Dự án bao gồm tổ hợp siêu thị tự chọn tổng hợp; khu mua sắm hàng điện máy; nhãn hàng thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước từ thời trang, mỹ phẩm, nội thất đến các khu dụng cụ gia đình, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể thao... Cùng đó là các khu ẩm thực tự chọn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, games công nghệ tiên tiến và rạp chiếu phim 3D với công nghệ hàng đầu.

DA được động thổ vào ngày 20/9/2014 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2015. Tổng mức đầu tư cho công trình này dự kiến 550 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thương mại sầm uất. Tuy nhiên, sau nhiều năm được cấp phép, DA không hoàn thành như dự định. Chủ đầu tư thì xin gia hạn giấy phép.

Năm 2016, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở KH&ĐT Nghệ An làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra DA của Nguyễn Kim và kết luận DA chưa triển khai xây dựng các hạng mục theo quy hoạch được duyệt, chậm tiến độ so với quy định. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng Nghệ An để thẩm định bản vẽ thiết kế thi công và cấp giấy phép xây dựng, hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh thực hiện DA theo tiến độ quy định.

Cuối năm 2016, chủ đầu tư đã nộp hơn 3,2 tỷ đồng tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện DA nên ngày 16/3/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 5578 cho phép Cty Nguyễn Kim được gia hạn thực hiện dự án thêm 24 tháng.

Quyết định của tỉnh Nghệ An có nêu: “Hết thời hạn gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành DA thì chấm dứt, thu hồi DA, chuyển toàn bộ số tiền ký quỹ vào ngân sách Nhà nước theo quy định”. Chiếu theo Quyết định 5578 thì đến ngày 16/3/2019, DA của Nguyễn Kim đã hết thời gian gia hạn cần phải thu hồi để thực hiện đấu giá đất theo quy định.

Tuy nhiên, DA vẫn được tiếp tục gia hạn theo Văn bản số 4805 mà không bị thu hồi? Sau khi được gia hạn, ngày 22/1/2020, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 238 về việc chấp thuận chuyển nhượng DA Nguyễn Kim cho Cty CP Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam.

Việc chuyển nhượng này theo như Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An là đúng quy định. Còn phía chủ đầu tư mới là Tập đoàn Lotte Việt Nam cũng nhanh chóng triển khai DA được chuyển nhượng và cam kết đảm bảo tiến độ. Quá trình thi công đã khiến một số hộ dân bị ảnh hưởng khiến nhà cửa và một số công trình bị hư hại.

Theo tìm hiểu, thương vụ chuyển nhượng DA nói trên của Cty TNHH MTV đầu tư và phát triển Nguyễn Kim Nghệ An với Cty CP Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam với số tiền không hề nhỏ. Số liệu từ Chi cục Thuế TP Vinh cho thấy Cty Nguyễn Kim Nghệ An đã nộp hơn 86,9 tỷ tiền thuê đất cho việc thuê đất nộp tiền một lần (50 năm). Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản hơn 266,5 tỷ đồng; trong đó chi phí hoạt động chuyển nhượng bất động sản là hơn 184 tỷ đồng; thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng là hơn 82 tỷ đồng.

Vấn đề dư luận đặt ra là: Việc thuê đất không qua đấu giá đã là một sự “ưu ái” cho Cty Nguyễn Kim Nghệ An, sau nhiều năm không động tĩnh gì ngoài việc khoanh đất lại rồi xin gia hạn. Trừ tiền thuê đất, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thì số tiền mà sau nhiều năm DA “đắp chiếu” lại được chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác đã cho Nguyễn Kim Nghệ An thu về khoản tiền không hề nhỏ.

Theo nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, việc được cho thuê đất không qua đấu giá rồi chuyển nhượng là không công bằng với họ. Bởi, những khu đất vàng nếu muốn được đầu tư xây dựng ngoài việc phù hợp quy hoạch thì họ còn phải đấu giá công khai với các doanh nghiệp khác để được thuê đất và cũng là một nguồn thu lớn đối với ngân sách Nhà nước.

