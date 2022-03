Chuyên gia: Vụ rơi máy báy Trung Quốc ‘rất bất thường’

“Điều đầu tiên các nhân viên điều tra phải xác định là máy bay có nguyên vẹn trước khi chạm đất, hay một bộ phận nào đó đã rơi ra trước đó?”, ông Juan Browne, một phi công Boeing 777 và chuyên gia phân tích các sự cố hàng không, cho biết.

“Dựa trên dữ liệu video, tôi thấy rằng máy bay còn nguyên vẹn trước khi rơi”, ông nói, South China Morning Post đưa tin.

Dữ liệu do Flightradar24 thu được cho thấy chiếc máy bay đang bay ở độ cao gần 9.000 m vào khoảng 14h20 (giờ địa phương) thì đột ngột hạ độ cao. Sau đó, máy bay tiếp tục lao xuống với tốc độ gần 9.500 m/phút trong vài giây cuối cùng trước khi đâm vào sườn đồi.

Ông Browne cho biết "rất hiếm" khi một chiếc máy bay lao xuống với trạng thái gần như thẳng đứng như vậy. Nhưng ngay cả trong một “vụ tai nạn tàn khốc như lần này, các nhà điều tra vẫn có thể xác định được được trạng thái của máy bay khi va chạm”, ông nói thêm.

Trong khi đó, cựu giám đốc Cục Điều tra và Phân tích An toàn Hàng không Dân dụng (Pháp) Jean-Paul Troadec, nói với AFP rằng dữ liệu là "rất bất thường", nhưng nhấn mạnh còn "quá sớm" để đưa ra kết luận.

Hình ảnh đám cháy ở sườn đồi nơi máy báy MU5735 rơi xuống hôm 21/3. Ảnh: South China Morning Post.

Các nhà điều tra vẫn chưa công bố "hộp đen" - thiết bị được bảo vệ nghiêm ngặt để ghi lại các thông tin như hoạt động của máy bay, phi công và âm thanh trong buồng lái.

Họ có thể sẽ phân tích đoạn video được quay bởi camera an ninh do một công ty khai thác mỏ địa phương vận hành, theo The Paper. Video camera hành trình từ một chiếc ôtô đi gần hiện trường cũng có thể cung cấp thêm cảnh quay về vụ tai nạn từ một góc độ khác.

Hôm 21/3, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ cho biết “sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực điều tra nếu được yêu cầu”, trong khi Boeing cho biết đang làm việc và sẵn sàng hỗ trợ hãng hàng không China Eastern Airlines.

“Boeing đang liên hệ với Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc”, công ty cho biết trên Twitter.

Trước đó, đài CCTV đưa tin máy bay số hiệu MU5735 của hãng China Eastern chở 132 người đã rơi ở khu vực phía tây nam Trung Quốc. Chuyến bay này khởi hành từ Côn Minh đi Quảng Châu lúc 13h11 (giờ địa phương), theo dữ liệu từ FlightRadar24.

Tác giả: Hải Linh

Nguồn tin: zingnews.vn