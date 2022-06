Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri tại phường Cửa Nam

MTTQ Việt Nam đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm.

Đại biểu Quốc hội gồm các ông: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Lê Đình Lý – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Thị Hoan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Duy Cần - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Đề xuất sớm cấp đất xây dựng Trường Mầm non Cửa Nam

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh thông tin về kết quả đạt được tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri phường Cửa Nam đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời và nghiêm minh các vụ việc tham nhũng gây lãng phí, nhất là các vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận quan tâm; chủ động rà soát dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Cử tri đề nghị HĐND tỉnh, HĐND – UBND thành phố Vinh sớm xem xét để cấp đất xây dựng Trường Mầm non Cửa Nam vì hiện nay trên địa bàn thành phố chỉ có duy nhất Trường Mầm non Cửa Nam chưa có vị trí để xây dựng.

Cử tri Lê Viết Hùng – khối 6 đề nghị quan tâm việc cấp đất xây dựng Trường Mầm non Cửa Nam không để ảnh hưởng đến việc dạy và học

Một số cử tri đề nghị xem xét việc đền bù hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án khu đô thị Cửa Nam – Đông Vĩnh; sớm có kế hoạch bố trí quỹ đất tái định cư hoặc cho nhân dân các khu tập thể Bảo tàng Xô Viết, Bảo tàng tổng hợp, Trung tâm văn hóa... thuộc khối 2, khối 3 được định cư tại chỗ để đảm bảo cuộc sống cho nhân dân. Về việc thực hiện đề án xóa nhà ở tập thể như Khu tập thể Công nghệ phẩm, khu tập thể Công trường 3,… đề nghị các sở, ngành chức năng sớm xem xét thụ lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân để nhân dân an cư lạc nghiệp.

Các cử tri cũng đề nghị rà soát và xử lý nghiêm tình trạng các dự án, đặc biệt là các dự án xây dựng chung cư, không thực hiện theo đúng quy hoạch ban đầu được phê duyệt dẫn đến tình trạng nhiều chung cư trên địa bàn thành phố không có các điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, khu cây xanh, bãi đậu xe...

Phản ánh chất lượng nước sinh hoạt hiện nay không đảm bảo, nước vàng đục, có mùi, theo trả lời của các cơ quan chức năng là do đường ống nước bị ôxi hóa, theo cử tri là không có cơ sở; các cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Một thành viên cấp nước Nghệ An sớm xử lý để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Các cử tri cũng đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh xem xét mở bôn va, lắp đèn tín hiệu tại ngõ 85 khối 13 giao nhau với đường Nguyễn Sinh Sắc, vào cổng trường Tiểu học Cửa Nam 2 để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng cho phụ huynh, học sinh khi tham gia giao thông. Đồng thời, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ theo Quyết định 49 (về chế độ dân công hỏa tuyến) để người có công được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước; nghiên cứu, điều chỉnh lại mức lương cho các đối tượng, các đối tượng chính sách và người về hưu ở thời điểm 2004 trở về trước...

Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến cử tri kiến nghị, đề xuất, Đại biểu Quốc hội và các Sở, ngành cùng lãnh đạo UBND TP Vinh đã trả lời, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được đại biểu tổng hợp, phân loại gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Quan tâm giải quyết thỏa đáng những vấn đề cử tri quan tâm

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm.

Trong đó, về giáo dục đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đây là quốc sách hàng đầu, một trong những lĩnh vực được Đảng, Nhà nước và Nhân dân quan tâm. Đối với kiến nghị môn Lịch sử nên là môn học bắt buộc ở bậc THPT, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết Quốc hội đã giao Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT đưa môn lịch sử thành môn học bắt buộc, không thể là môn tự chọn theo đa số ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Về chính sách, pháp luật đất đai, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII vừa qua đã quyết định các chủ trương lớn về nội dung này. Trung ương sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề thay thế cho Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 với định hướng mong muốn là phát huy những mặt tốt để có nguồn lực xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời, khắc phục những yếu kém, quản lý chặt chẽ hơn không để tài nguyên đất đai bị thất thoát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đất đai. Thực hiện với quan điểm kiên trì khẳng định có tính nguyên tắc là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý; làm tách bạch quyền sở hữu và quyền sử dụng của các tổ chức, cá nhân; kiên trì và đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất đai vào mục đích quốc phòng - an ninh và công trình công cộng lợi ích Quốc gia, Nhà nước sẽ thực hiện thu hồi, bồi thường, tái định cư theo hướng không còn khung giá đất; kiên định phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng... Quốc hội sẽ tiến hành khẩn trương sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 một cách tích cực, thận trọng, lắng nghe nhiều ý kiến, đặc biệt là lấy ý kiến của nhân dân ở những nội dung quan trọng và lấy ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tinh thần chung là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân để thực hiện tốt nội dung phòng, chống tham nhũng; thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng trăm, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”...

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu

Tiếp thu, làm rõ một số nội dung cử tri nêu, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, những ý kiến của cử tri kiến nghị là vấn đề lớn, chính đáng cần được quan tâm giải quyết khách quan, công tâm.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đối với việc thực hiện đề án xóa nhà ở tập thể, tỉnh coi đây là vấn đề lớn nên đã chỉ đạo giải quyết tổng thể các khu tập thể trên địa bàn. Để giải quyết thấu đáo, triệt để, sau giải quyết không còn khiếu nại, kéo dài, chính quyền tiếp thu ý kiến của cử tri là tăng cường hướng dẫn người dân, dành thời gian, công sức giải quyết xong vụ việc. Bí thư Tỉnh ủy mong cử tri hợp tác, bàn bạc cùng thống nhất để có phương án giải quyết dứt điểm, hợp lý, minh bạch, thống nhất, hiệu quả. Ngoài sự vào cuộc của chính quyền, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn nhân dân có tiếng nói, động viên các gia đình còn có những vướng mắc để thống nhất quan điểm giải quyết dứt điểm để người dân an cư lạc nghiệp.

Đối với dự án treo, dự án chậm tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Đảng, Nhà nước, Trung ương và Tỉnh rất quyết liệt trong vấn đề này. Vừa qua, HĐND tỉnh đã thực hiện việc giám sát về nội dung này; sau khi giám sát đã làm việc với UBND tỉnh, đề xuất ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự án treo, dự án chậm tiến độ.

Về quy hoạch thành cổ, theo Bí thư Tỉnh ủy, đây là vấn đề tồn đọng khá lâu, đặt ra câu hỏi tại sao mãi không triển khai được, có thể thấy quy hoạch cũ phải di chuyển hơn 400 hộ dân, khi điều chỉnh năm 2018, Hội đồng tiếp dân đặt ra câu hỏi di dời lượng dân lớn như thế có đủ nguồn lực, có khả thi hay phải điều chỉnh quy hoạch? Cần xem xét, tính toán quy hoạch phù hợp với thực tiễn đặt ra, từ đó mới có sự điều chỉnh quy hoạch hợp lý hơn. Cố gắng phấn đấu cuối năm 2022, sẽ điều chỉnh quy hoạch để giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân để người dân ổn định đời sống.

Về chế độ chính sách đối với gia đình người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi... Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những băn khoăn, đề xuất của các cử tri và khẳng định sẽ tiếp thu để kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải quyết. Về chế độ dân công hỏa tuyến, đề nghị phường rà soát lại hồ sơ để trả lời thỏa đáng cho người dân; đồng thời, hướng dẫn cụ thể để giải quyết cho người dân.

Đối với việc cấp đất xây dựng Trường Mầm non, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND phường Cửa Nam, UBND thành phố Vinh tập trung theo đuổi, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để giải quyết vấn đề này, phục vụ nhu cầu dạy và học cho các cháu mầm non trên địa bàn phường.

Về vấn đề nước sạch, theo Bí thư Tỉnh ủy, chính quyền rất quan tâm về vấn đề này, và bước đầu đã có sự khắc phục; các cơ quan chức năng đã và đang vào cuộc tìm hiểu vì sao nước bẩn. Đây là vấn đề lớn, Bí thư Tỉnh ủy mong các cơ quan chức năng sớm có câu trả lời thỏa đáng cho cử tri.

