Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xã giao Phó Thị trưởng thành phố Gwangju (Hàn Quốc)

Tham gia đoàn công tác của thành phố Gwangju có ông Sim Cheol Eui - Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Gwangju; các Nghị sỹ và các doanh nghiệp thành phố Gwangju.

Cùng dự buổi tiếp xã giao có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Tại buổi chào xã giao, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vui mừng được đón Ngài Phó Thị trưởng, Ngài Phó Chủ tịch Hội đồng và Đoàn đại biểu thành phố Gwangju thăm và làm việc tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Nghệ An có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Dân số hơn 3,3 triệu người, đông dân thứ tư trong cả nước, trong đó có khoảng 1,9 triệu người trong độ tuổi lao động và tỷ lệ lao động có tay nghề khá cao; là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hoá thế giới; vùng đất nổi tiếng có truyền thống hiếu học, học giỏi, cần cù, sáng tạo; là trung tâm giáo dục - đào tạo của khu vực Bắc miền Trung với 06 trường Đại học, 11 trường Cao đẳng, hơn 70 trường Trung cấp và Trung tâm dạy nghề.

Quy mô kinh tế đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Mặc dù thời gian qua, Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nhưng tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2022 ước tăng 9,23%; Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 ước đạt 19.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Nghệ An lọt vào top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước...

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 109 dự án FDI đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan,... đang đầu tư với số tổng số vốn trên 2,23 tỷ USD. Trong đó, các dự án đầu tư FDI Hàn Quốc tại Nghệ An có 24 dự án với tổng mức đăng ký đầu tư khoảng 134,38 triệu USD, con số này đang hết sức khiêm tốn, chưa thể hiện được tiềm năng của Nghệ An và Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện nay, Nghệ An đang ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông như cảng biển, sân bay; quan tâm đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư đến từ Hàn Quốc. Hy vọng trong thời gian tới, sẽ có nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc nói chung, nhà đầu tư thành phố Gwangju nói riêng đến đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các đối tác Hàn Quốc nói chung và TP Gwangju nói riêng. Đặc biệt, trong tháng 9 vừa qua, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và làm việc tại thành phố Gwangju. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp.

“Thành phố Gwangju được coi là thành phố ánh sáng, trung tâm của trí tuệ nhân tạo, chúng tôi tin tưởng thành phố sẽ phát triển theo đúng định hướng” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Trong buổi sáng ngày hôm nay, hai địa phương sẽ cùng nhau trao biên bản hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An với Chính quyền thành phố Gwangju; ký kết biên bản ghi nhớ giữa HĐND tỉnh Nghệ An với Hội đồng nhân dân thành phố Gwangju và các biên bản hợp tác khác. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ là tiền đề để thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Gwangju và tỉnh Nghệ An.

Để Biên bản ghi nhớ hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền hai bên cần vào cuộc quyết liệt, phân công và chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu tham mưu triển khai cụ thể những nội dung đã được thống nhất. “Người Việt Nam chúng tôi có câu “đầu xuôi, đuôi lọt”, và chúng ta đã có một sự khởi đầu tốt đẹp, vì vậy tôi có niềm tin chắc chắn rằng trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ ngày càng tốt đẹp” – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Thay mặt Đoàn công tác của thành phố Gwangju, ngài Moon Yeong Hun - Phó Thị trưởng thành phố Gwangju (Hàn Quốc) rất vui mừng khi đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Ngài Moon Yeong Hun đánh giá thành phố Gwangju và tỉnh Nghệ An có nhiều điểm chung về dân số và lịch sử. Trong tương lai thành phố Gwangju và tỉnh Nghệ An sẽ có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực hợp tác.

Ngài Phó thị trưởng cho biết, sau chuyến công tác này, đoàn công tác sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh tỉnh Nghệ An với nhân dân thành phố Gwangju; tiếp tục nỗ lực để thực hiện các nội dung hợp tác của hai bên.

Đồng thời, Ngài Thị trưởng cũng mong muốn chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và các doanh nghiệp thành phố Gwangju nói riêng đến đầu tư tại tỉnh.

