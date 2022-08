Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp ông Nguyễn Văn Khánh, xóm Đông Phú, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành.

Công dân Nguyễn Văn Khánh trình bày nội dung kiến nghị

Ông Khánh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận Liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Giám (chú ruột của ông Nguyễn Văn Khánh), hiện đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo

Được biết, năm 2011, thân nhân ông Nguyễn Văn Giám đã kê khai hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ theo quy định tại Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Giám đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp nhận, thẩm định, đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét.

Theo thông tin của đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Ngày 02/10/2012, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 2589/BCH-CS gửi Phòng Chính sách - Cục Chính trị Quân khu 4 xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Giám. Ngày 06/10/2012, Cục Chính trị Quân khu 4 có Công văn số 1179/CCT-CS đề nghị Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị công nhận liệt sĩ cho quân nhân hy sinh trong chiến tranh đối với ông Nguyễn Văn Giám.

Ngày 06/11/2012, Cục Người có công – Bộ LĐTB&XH ban hành Công văn số 1202/NCC đề nghị: Để có cơ sở công nhận liệt sỹ, Cục Chính sách – Bộ Quốc phòng giải trình vì sao đến nay mới lập hồ sơ báo tử xác nhận liệt sĩ cho ông Nguyễn Văn Giám và trường hợp của ông Nguyễn Văn Giám đã được giải quyết chế độ quân nhân từ trần hay chưa?

Thực hiện ý kiến của Cục Người có công, Sở LĐ,TB&XH đã làm việc với Bảo hiểm Xã hội tỉnh để rà soát hồ sơ giải quyết chế độ của ông Nguyễn Văn Giám. Qua kiểm tra hồ sơ thì có sự sai lệch giữa hồ sơ của Bảo hiểm Xã hội và hồ sơ của phòng Lao động xã hội - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về đối tượng, thời gian, địa điểm hy sinh. Theo xác minh của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Giám là công nhân cầu đường, thuộc đội công trình 19/8, Ban bảo đảm giao thông đường 7 thuộc ngành Giao thông vận tải, không phải là công nhân quốc phòng. Thời điểm đó căn cứ vào mục I, Hướng dẫn 118/HD-CS của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị năm 2008 theo thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì ông Nguyễn Văn Giám không thuộc đối tượng Bộ Quốc phòng giải quyết hồ sơ.

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hồ Thị Châu Loan báo cáo

Liên quan đến nội dung này, theo báo cáo của Sở LĐTB&XH, quá trình qua đời, cất bốc, an táng phần mộ ông Nguyễn Văn Giám cũng như quá trình kê khai hồ sơ của thân nhân gia đình ông Giám thiếu tính thống nhất, chưa chặt chẽ do đó ngay từ đầu đã xác định sai đối tượng. Qua kiểm tra, khai thác thông tin đang quản lý và lưu trữ tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh, hồ sơ khẳng định ông Nguyễn Văn Giám là cán bộ, công nhân của Ban bảo đảm giao thông đường 7 Nghệ An, đã qua đời ngày 26/4/1966 do sốt rét ác tính tại Bệnh viện Mường Xén huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đơn vị Ban bảo đảm giao thông đường 7 Nghệ An đã báo tử về cho gia đình và địa phương của ông Nguyễn Văn Giám.

Ông Nguyễn Văn Giám được giải quyết chế độ trợ cấp mai táng và trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 218-CP ngày 27/12/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định điều lệ tạm thời về các chế độ bảo đảm bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức nhà nước tại Quyết định số 1309TCDC/QĐ năm 1996 của Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An.

Đối chiếu theo quy định, Sở LĐ,TB&XH cho rằng trường hợp ông Nguyễn Văn Giám không đủ điều kiện để được công nhận là liệt sĩ. Tuy nhiên, phải thừa nhận có một phần trách nhiệm của các cơ quan có liên quan cũng như trách nhiệm của thân nhân gia đình khi quá trình rà soát, cung cấp hồ sơ không thống nhất để xác định đúng thẩm quyền giải quyết chế độ thuộc về cơ quan nào dẫn đến nhầm lẫn, thiếu chính xác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trả lời kiến nghị của công dân

Qua nghe ý kiến của công dân, báo cáo của các Sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với nỗi đau mất mát người thân cũng như nguyện vọng của gia đình ông Nguyễn Văn Khánh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, việc giải quyết đúng chế độ chính sách cho người có công là trách nhiệm của chính quyền và các sở, ngành, đơn vị có liên quan cũng như là sự tri ân, trân trọng, tôn kính đối với những hy sinh to lớn của các thương bệnh binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Quá trình xem xét, giải quyết hồ sơ yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phải hết sức cẩn trọng, làm đúng quy định trên tinh thần vận dụng những quy định có lợi nhất để người có công được hưởng chế độ chính sách thỏa đáng, không được bỏ sót đối tượng.

Để đảm bảo không sai sót trong việc giải quyết chế độ chính sách và giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ,TB&XH thành lập tổ công tác liên ngành do Sở LĐ,TB&XH làm tổ trưởng. Tổ công tác gồm các thành phần: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BHXH tỉnh, Sở GTVT, UBND huyện Yên thành để rà soát kỹ lưỡng một lần nữa về hồ sơ, đối chiếu các quy định công nhận liệt sỹ đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Giám và có thông báo trả lời với gia đình ông Nguyễn Văn Khánh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn