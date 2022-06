Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm các mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Đoàn công tác đã đến thăm Khu công nghiệp Nghĩa Đàn. Khu công nghiệp Nghĩa Đàn được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 4656/QĐ-UBND.ĐT ngày 19/11/2012 với diện tích quy hoạch 245,68ha. Trong những năm qua, Khu Công nghiệp Nghĩa Đàn chưa có nhà đầu tư hạ tầng nên khó khăn trong công tác thu hút đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình nghiên cứu, khảo sát đều yêu cầu Khu Công nghiệp phải có hạ tầng cơ bản và thủ tục đầu tư nhanh chóng nhất.

UBND huyện Nghĩa Đàn đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam hỗ trợ xúc tiến, thu hút nhà đầu tư vào đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nghĩa Đàn để khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, đảm bảo các quy định về môi trường, tạo tiền đề thu hút đầu tư trong thời gian tới vào địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm Khu công nghiệp Nghĩa Đàn tại xã Nghĩa Hội

Qua nghe báo cáo của UBND huyện Nghĩa Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, hiện nay nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm các vị trí thuận lợi để đầu tư, với vị trí sẵn có, Khu công nghiệp Nghĩa Đàn sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Nghĩa Đàn cần hạn chế việc bố trí đất ở, cần tính toán đến quy hoạch không để ảnh hưởng không gian phát triển của các Khu công nghiệp, nếu không sẽ rất khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng trong tương lai khi mở rộng khu công nghiệp; không bố trí cắt khúc, phân tán, dài trải mà cần phải tính tổng thể, có những chính sách ưu tiên cho các dự án vào đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam lưu ý thu hút các nhà đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp để từng bước hoàn thiện hạ tầng tại khu vực này.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm Nhà máy sản xuất đá ốp xuất khẩu của Công ty cổ phần Viethome Stone tại Cụm công nghiệp Nghĩa Long. Đây là một trong 6 nhà máy đã đi vào hoạt động ở khu vực này

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Long. Cụm Công nghiệp Nghĩa Long được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4055/QĐ-UBND.ĐT ngày 19/8/2009 có diện tích quy hoạch là 24,14 ha với tổng mức đầu tư 81,6 tỷ đồng và được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng lên 37,5ha tại Quyết định số 6087/QĐ-UBND. Theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Đàn và Quy hoạch tỉnh, Cụm Công nghiệp Nghĩa Long dự kiến mở rộng lên tối đa 75ha vào giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Nhà máy sản xuất đá ốp xuất khẩu của Công ty cổ phần Viethome Stone quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi đời sống, chế độ chính sách của các công nhân tại Công ty cổ phần Viethome Stone. Hiện Công ty đang giải quyết việc làm cho gần 300 công nhân chủ yếu là người địa phương với mức lương ổn định

Tổng số lao động trong Cụm Công nghiệp Nghĩa Long đang làm việc tại các nhà máy là 847 lao động với mức lương trung bình từ 6,5 - 8 triệu đồng/người/tháng và đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm trên 10 tỷ đồng.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã đến thăm Cụm Trang trại TH. Cụm Trang trại TH gồm 9 khu trang trại và các cánh đồng. Đây là điểm khởi đầu của chuỗi sản xuất khép kín, bắt đầu từ khâu trồng nguyên liệu, nuôi bò sữa và sản xuất sữa tươi nguyên liệu. Nhờ quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và chế độ dinh dưỡng tối ưu, bò sữa của trang trại TH đạt sản lượng sữa cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á với bình quân mùa cao điểm đạt 36 lít/con/ngày (xấp xỉ 11.000 lít/con/chu kỳ 305 ngày).

Công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới được ứng dụng tại Trang trại gồm: Công nghệ lọc nước Amiad (Isarael), Công nghệ quản lý đàn bò thông qua hệ thống phần mềm Afifarm (Israel), Quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand, Hệ thống phần mềm kiểm soát phối trộn, lập khẩu phần thức ăn (One One, DNS), Quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan…

Đoàn công tác thăm cánh đồng nguyên liệu và công nghệ thu hoạch nguyên liệu của Tập đoàn TH

TH là công ty có mức độ cơ giới hóa hàng đầu, cánh đồng TH được tưới nước tự động bằng hệ thống tưới Pivot, với mỗi “cánh tay tưới” dài 400m và sở hữu tất cả các máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của quy trình khép kín

Chủ tịch UBND tỉnh thăm Nhà máy chế biến cám của Tập đoàn TH tại xã Nghĩa Sơn

TH xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn tinh cho bò, trong đó xây dựng phòng lab hiện đại để nghiên cứu xây dựng công thức cám cho bò sữa (phối hợp với thức ăn thô xanh, thức ăn ủ chua), với các dòng máy hiện đại, trong đó có máy NIRS DS 2500F- máy phân tích quang phổ cận hồng ngoại (Near – infrared), với phạm vi quét rộng từ 850-2500nm. Công suất thiết kế 600 tấn/ngày. Sản xuất và chế biến 10 công thức thức ăn tinh cho bò.

Bên cạnh cụm Trang trại TH, Tập đoàn TH còn đầu tư ở Nghĩa Đàn Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên có quy mô đầu tư 1.177 tỷ đồng, thi công xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật Bản bởi nhà thầu lớn và uy tín của Nhật Bản. Nhà máy đang vận hành 2 dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất thế giới, tự động hóa 100%, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, để sản xuất nước tinh khiết và các loại nước ép trái cây tự nhiên, nước gạo rang, nước uống sữa trái cây, smoothie, thức uống thảo dược…

Sau khi đi thăm các nhà máy của Tập đoàn TH và qua nghe báo cáo, kiến nghị của Chủ tịch Tập đoàn TH, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá thành công của Tập đoàn TH trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tập đoàn TH là mô hình điển hình về công nghiệp công nghệ cao, vì vậy, mong muốn lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục có định hướng để phát triển. Chia sẻ những khó khăn Tập đoàn đã khắc phục, vượt qua, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tỉnh và huyện sẽ đồng hành cùng Tập đoàn TH vì sự phát triển của Tập đoàn. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, huyện Nghĩa Đàn quan tâm giải quyết các vấn đề mà Tập đoàn kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền.

Đoàn công tác thăm khu Du lịch sinh thái Hòn Mát tại xã Nghĩa Lộc

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã đến thăm Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát với diện tích 28.2ha do Công ty Cổ phần xây dựng Minh Sáng làm chủ đầu tư. Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát được đầu tư theo hướng farm (nông trại) vừa kết hợp giữa nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm các hoạt động gần gũi với thiên nhiên. Với mong muốn góp phần phát triển miền Tây Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn, Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát đang từng bước đầu tư, xây dựng hoàn thiện để trở thành một trong những điểm đến của du khách khi đến với Nghệ An.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn