Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với lãnh đạo huyện Anh Sơn

Tăng trưởng kinh tế cao

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Hoàng Quyền cho biết, trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng đại dịch COVID -19, toàn huyện đã nỗ lực, cố gắng để kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2021, huyện có 21/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2020; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,88%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng/ người/ năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 112 tỷ đồng, vượt 79% dự toán tỉnh giao, 32% dự toán huyện giao và tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh phát triển nông nghiệp, trên địa bàn huyện Anh Sơn đang thu hút một số dự án có quy mô như dự án Nhà máy sản xuất gỗ ép MDF tại khu công nghiệp Tri Lễ, xã Khai Sơn

Công tác thu hút đầu tư được huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt, trong năm 2021, có 3 dự án đầu tư vào địa bàn được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo. Giáo dục tiếp tục giữ vững đơn vị xuất sắc cấp tỉnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi và có chiều sâu. Huyện cũng đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong năm, đã kêu gọi vận động xây dựng được 77 nhà Đại đoàn kết với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới còn 8,7%, hộ cận nghèo 9%. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Quyền báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2022

Riêng 7 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,5%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 86 tỷ đồng đạt 130,6% dự toán tỉnh giao, 84,2% dự toán HĐND huyện giao, tăng 32,9% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tính đến ngày 31/7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 50%.

Huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Tổ chức tiêm phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục triển khai tiêm cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi.

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đặc biệt trong tháng 7 vừa qua, huyện Anh Sơn đã phối hợp tổ chức thành công Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) với nhiều hoạt động nổi bật, dịp này đã có 652 đoàn khách quốc tế và trong nước với hơn 47.200 lượt người về tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện đúng quy định, không có khiếu kiện đông người, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn; công tác cải cách hành chính được quan tâm. Quốc phòng - An ninh tiếp tục được giữ vững.

Để kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Anh Sơn phát triển hơn nữa, tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đôn đốc các Nhà đầu tư đẩy nhanh thực hiện các dự án: Nhà máy sản xuất gỗ ván sợi MDF và Nhà máy chế biến Than củi sạch tại khu công nghiệp Tri Lễ xã Khai Sơn; tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư để các Nhà đầu tư sớm được khởi công hoặc hoàn thành một số dự án trên địa bàn. Huyện cũng đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan phối hợp để hỗ trợ huyện triển khai xây dựng một số tuyến đường giao thông quan trọng kết nối sự phát triển giữa các địa phương trong huyện và giữa huyện Anh Sơn với các huyện trong khu vực...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng đề nghị huyện quan tâm phát triển vùng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành cho rằng, với một huyện vùng trung du, nên nông nghiệp vẫn là thế mạnh, việc lựa chọn phát triển công nghiệp chế biến đang là hướng đi đúng của Anh Sơn. Việc quy hoạch được 05 cụm, khu công nghiệp trên địa bàn cũng cho thấy sự nỗ lực của huyện, song quy mô diện tích của các khu công nghiệp đang hạn chế sẽ khó để thu hút các nhà đầu tư bởi chi phí đầu tư hạ tầng cho các cụm, khu công nghiệp cao. Bên cạnh đó, việc đầu tư Trung tâm thương mại là hướng đi lâu dài, song trước mắt huyện nên tập trung vào phát triển hệ thống bán lẻ; phát triển thương mại nông thôn.

Cùng với việc trả lời một số nội dung liên quan đến kiến nghị của huyện, lãnh đạo các sở, ngành đề nghị huyện Anh Sơn tập trung giải quyết các nội dung, đó là: Giải quyết hồ sơ tồn đọng về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khai thác cát trái phép trên sông Lam; giải phóng mặt bằng các dự án.

Phát huy ưu thế nông lâm nghiệp để Anh Sơn trở thành huyện nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện Anh Sơn đạt được trong 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong điều kiện hết sức khó khăn. Trong đó, đánh giá cao sự chấp hành nghiêm túc, thực hiện các biện pháp rất bài bản để kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, nhất là vào những thời điểm diễn biến dịch COVID-19 rất phức tạp.

Về kinh tế - xã hội, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách đạt được trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 đối với địa bàn huyện trung du miền núi theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung là kết quả rất đáng được ghi nhận.

Riêng trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã có định hướng hình thành các vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến, trong đó có khá nhiều mô hình điển hình như trồng rau củ quả vùng bãi bồi, cánh đồng mẫu lớn, chăn nuôi gà thịt theo hướng an toàn sinh học... Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đến nay đã có 14/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu hút đầu tư khởi sắc bằng các dự án có quy mô khá lớn; giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đứng trong tốp đầu cả tỉnh...

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lưu ý, thực tế công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu; việc hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, giải quyết hồ sơ tồn đọng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022 đến thời điểm này rất thấp...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành của huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện các nhiệm, phấn đấu thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đặt ra là xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị trí đứng vào tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh.

Huyện cần rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đến thời điểm này để đảm bảo tập trung thực hiện đạt hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Cùng với đó, tiếp tục tích hợp hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; tập trung triển khai thực hiện quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt, thực hiện các quy hoạch ngành một cách đồng bộ, khoa học và hiệu quả, đặc biệt trong quy hoạch sử dụng đất, với quỹ đất sản xuất hạn chế, huyện cần phải quy hoạch sử dụng hiệu quả để đảm bảo nguồn lực cho phát triển.

Về phát triển kinh tế, theo Chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện định hướng giảm dần tỷ lệ khu vực nông lâm nghiệp, song nông lâm nghiệp vẫn là ưu thế của huyện cần tập trung đầu tư phát triển. Trong đó, nên cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, an toàn; phát huy hiệu quả và nâng cao giá trị vùng nguyên liệu đã được hình thành như chè, mía, sắn; gắn chặt chẽ từ khâu trồng, chế biến, tiêu thụ.

Cùng với đó, huyện cần hình thành các mô hình chăn nuôi lớn; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chương trình OCOP. Anh Sơn phải là một trong những huyện đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 19 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm sao để Anh Sơn trở thành huyện nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Trong sản xuất công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cần gắn phát triển công nghiệp với chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp; công nghiệp sản xuất xây dựng gắn với vùng nguyên liệu để đảm bảo sự phát triển bền vững trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực dịch vụ du lịch, cần quan tâm hình thành trung tâm thương mại tại các chợ để thúc đẩy giao thương trên địa bàn; phát huy vùng đất có truyền thống văn hóa, có nhiều di tích, danh thắng trên địa bàn để bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, nhất là du lịch tâm linh, du lịch về nguồn.

Trong thu hút đầu tư cần có lựa chọn, kêu gọi đầu tư hiệu quả, tránh làm ảnh hưởng đến môi trường.

Trong triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi, huyện cần phối hợp với các Sở, ngành thực hiện có hiệu quả; rà soát các danh mục dự án, thực hiện lồng ghép sử dụng nguồn lực; thường xuyên kiểm tra, rà soát để đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng chính sách, đúng quy định, đạt được mục tiêu phát triển.

Bên cạnh đó, huyện cần tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bởi hiện nay Anh Sơn đang là đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, huyện cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; kiểm soát chặt những yếu tố có nguy cơ làm ô nhiễm môi trường sinh thái. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện để ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, nhất là đối với khu vực ven hai bờ sông Lam trong mùa mưa bão, đảm bảo yêu cầu về an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tiếp tục phát huy những kết quả trong giáo dục và đào tạo, giá trị di tích lịch sử, văn hóa. Quan tâm tạo việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là về cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số. Dẫn chứng về một số vụ việc cán bộ vi phạm trong xử lý công việc phải xử lý hình sự, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện cần thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc để đáp ứng mục tiêu phát triển chung.

Với địa bàn vùng biên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện cần quan tâm, đảm bảo an ninh khu vực biên giới, an ninh trên địa bàn, đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn