Chồng thuê xe ôm bắt tại trận vợ cùng nhân tình, lao vào phang tình địch tới tấp

Mới đây, trên mạng xã hội đang dậy sóng trước đoạn clip dài 13 giây ghi lại cảnh đánh ghen ồn ào trên đường Thanh Niên (Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra vào chiều 17/3.

Người chứng kiến vụ việc cho cho biết, người vợ (áo xanh) đi chơi với nhân tình và bị chồng thuê xe ôm đuổi theo bắt tại trận. "Thậm chí trong cơn nóng giận, anh chồng còn cầm chiếc giày anh bồ ném luôn xuống hồ, chiếc còn lại thì ném ra đường".

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi ngắn tay cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào người và mặt nam thanh niên mặc vest. Hứng chịu trận đánh liên tiếp, thanh niên này ngã ra vỉa hè trong trạng thái quần áo tả tơi, giày cũng bị văng ra.

Còn chị vợ chạy tới cố gắng can ngăn, thế nhưng anh chồng vẫn liên tục đấm đá túi bụi trong cơn bực tức.



Hiện chưa rõ sự việc sau khi vụ đánh ghen xảy ra thế nào, tuy nhiên đoạn clip vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

