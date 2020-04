Chồng thần kinh, con gái 2 tháng bị thủng tim, người mẹ nghèo cầu cứu

Ngồi bệt giữa hành lang Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chị Dương Thị Hiên (49 tuổi, trú thôn 6, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) như người mất hồn khi nghe bác sĩ thông báo cô con gái bé bỏng của chị, bé Nguyễn Thị Hoài (2 tháng tuổi) bị có 3 lỗ thủng ở tim, viêm phổi nặng cần phải chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên.

Mới 2 tháng nhưng bé Hoài đã bị bệnh tim, viêm phổi nặng

Nghe đến đó, chị Hiên như rụng rời chân tay, bởi chị chẳng còn đồng nào để thuê xe cấp cứu. Người phụ nữ sức khỏe yếu, vừa chuyển dạ được hai tháng thì con lại mắc bệnh nặng, chị dường như không còn sức để đứng dậy.

Thế rồi hàng xóm, anh em gom góp mỗi người một ít giúp đỡ gia đình chị đưa con gái lên bện viện Trung ương Huế để kịp thời cấp cứu. Sau ca mổ tim kéo dài 5 tiếng đồng hồ, sức khỏe bé Hoài đã tạm ổn, phải nằm lồng kính, kinh phí điều trị dài ngày nên chị Hiên không biết lấy đâu ra để cứu con.

Ở tuổi 49, chị Hiên có thai và sinh ra bé Hoài, bên cạnh là người chồng mắc bệnh thần kinh không giúp đỡ được gì cho vợ con

“Tôi giờ như người kiệt sức, nhìn thấy con gái đau như vậy tôi thương lắm. Chồng tôi lại mắc bệnh thần kinh, không nhận thức được nhiều. Trụ cột của gia đình trên vai tôi, hai con ở nhà còn quá nhỏ”, chị Hiên buồn rầu nói.

Gần 10 năm trước, người đàn bà “quá lứa” Dương Thị Hiên (thời điểm đó tròn 40 tuổi-PV) sống quanh quẩn ở thôn quê nghèo. Sức khỏe yếu, nay ốm mai đau nên thanh xuân đi qua nhưng chị không có ai để gửi gắm tình cảm của mình. Thế rồi dân làng gán ghép chị với một người cùng thôn là anh Nguyễn Văn Học (45 tuổi) mắc chứng bệnh thần kinh.

Những mong có một mái ấm nương thân khi về già nên chị Hiên kết hôn với anh Học rồi lần lượt sinh ra 3 người con là cháu Nguyễn Văn Bảo (9 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (6 tuổi), Nguyễn Thị Hoài (2 tháng tuổi).

Trong nhà không có tài sản gì đáng giá để cứu con

Từ khi có 3 đứa con, cuộc sống gia đình chị Hiên càng trở nên chật vật hơn. Anh Học chỉ có thể quanh quẩn ở góc nhà, không thể phụ giúp việc gì cho vợ.

Người đàn bà nghèo khổ quanh năm suốt tháng bám rừng núi, đốt than để kiếm cái ăn cho cả nhà. Ở tuổi 49 không phải độ tuổi tốt để sinh đẻ của phụ nữ nữa nhưng chị Hiên lại mang thai cháu Hoài. Lúc mang thai Hoài, đến tháng thứ 9, bụng to vượt mặt nhưng chị Hiên vẫn cần mẫn vào rừng đốt than cho đến lúc trở dạ.

Hai đứa con nhỏ ngây thơ gửi lại bà nội 83 tuổi để đưa Hoài đi viện cấp cứu

Suốt 9 tháng mang thai, do không có tiền nên chị Hiên cũng không đến bệnh viện thăm khám, siêu âm. Khi vừa được sinh ra, Hoài được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, viêm phổi nặng.

“Do không có tiền nên tôi đành để con ở nhà suốt 2 tháng trời. Tuy nhiên hằng đêm con khó thở, rồi tím tái, quấy khóc, tôi đành bán con bò được mấy triệu rồi đưa con đi bệnh viện tỉnh thăm khám”, chị Hiên nói trong nước mắt.

Đứa con gái 6 tuổi buồn rầu khi bố mẹ và em út đang ở viện

Thời điểm thăm khám tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ thông báo con gái bị thủng 3 lỗ ở tim, cần chuyển lên tuyến trên để mổ gấp. Người đàn bà khóc như mưa, bất lực trước hoàn cảnh. Một số người khuyên đưa con về, vì có đi cũng không thể cứu vì bệnh quá nặng. Nhưng vì tình thương con, nghĩ còn nước, còn tát, vợ chồng quyết định đưa con đi chữa trị.

“Lúc đó một số người khuyên về đi vì có đưa con vào cũng không thể cứu vì bệnh con quá nặng. Nhưng tôi nghĩ, giờ có bán hết tài sản, vay mượn thêm cũng phải cứu con đã”, chị Hiên tâm sự.

Bà Nhàn khổ tâm rơi nước mắt khi nhớ đến đứa con gái chết đuối, người con trai lại mắc bệnh thần kinh, cháu nội lại bệnh nặng

Ở quê nhà, hai đứa con nhỏ, đứa 9 tuổi, đứa 6 tuổi đành gửi lại bà nội Phan Thị Nhàn (83 tuổi) chăm sóc. Trong căn nhà nhỏ nằm khép mình nơi cuối xóm, bà Nhàn buồn bã lau nước mắt khi nghĩ về tình cảnh của gia đình con trai.

“Tôi khổ tâm vô cùng khi có đứa con gái lại bị chết đuối, có thêm Học thì nó bị bệnh. Có lúc trở tính Học nó còn nói tôi không phải mẹ nó. Giờ cháu nội lại thủng tim. Tôi thì sức khỏe yếu, già cả lại không thể giúp gì được cho chúng. Thân già này chỉ biết cầu xin mọi người cứu lấy cháu tôi”, bà Nhàn cầu cứu.

