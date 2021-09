Chồng bộ đội bận đi làm nhiệm vụ, vợ gọi trực tiếp từ phòng sinh: Tiếng gào thét đau đớn khiến anh rơi nước mắt

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người chồng đang gọi video cho vợ trong phòng sinh được chia sẻ. Trong những giây phút vượt cạn khó khăn, cô vợ gọi điện cho chồng như để thông báo và cũng muốn được tiếp thêm tinh thần. Anh là bộ đội, không thể trực tiếp gặp mặt vợ mà chỉ đứng nhìn cách màn hình, rơi nước mắt.

Người chồng bật khóc khi thấy vợ đi đẻ qua điện thoại

Đoạn clip đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng và nhận về nhiều cảm xúc của cộng đồng mạng. Được biết, người chồng trong clip là đồng chí Ngô Viết Tùng và vợ anh là Chang. Hai vợ chồng cùng 28 tuổi và hiện sinh sống tại Hà Nội.

Hai vợ chồng đã có với nhau 2 con: Con trai cả Đăng Khoa đã 4 tuổi và em bé Minh Khang vừa mới chào đời.

Anh Tùng tâm sự: "Mình đang làm nhiệm vụ ở Phú Thọ. Từ lúc vợ bầu hồi tháng 12/2020 đến tháng 4 này, mình có ghé về tranh thủ được 2 hôm. Cho đến tận bây giờ là khi bé được sinh ra, mình cũng chưa gặp được về thăm nhà lần nào".

Người chồng bật khóc khi thấy vợ đau đẻ...

... và hình ảnh anh vui mừng đón bé con chào đời.

Được biết, lúc chị Chang chuẩn bị sinh đã gọi điện cho chồng. Khi chứng kiến hình ảnh đau đớn của vợ mà không được ở bên chăm sóc, an ủi, anh rất thương.

"Mình liên tục gọi điện động viên vợ. Thật ra thì quan trọng nhất vẫn là tình cảm vợ chồng. Đã yêu nhau thì chẳng có gì là không thể. Các đồng nghiệp của mình biết chuyện cũng động viên, chia sẻ rất nhiều", anh Tùng tâm sự.

Đối với vợ chồng anh, đây là một trải nghiệm đặc biệt và thật sự rất đáng nhớ.

"Đây có lẽ là lần sinh cuối cùng của vợ mình. Đây cũng là dấu ấn đặc biệt trong cuộc sống hai vợ chồng. Chắc chắn, món quà quý giá này sẽ là niềm động viên quý báu và cầu nối cho hạnh phúc của vợ chồng mình", anh Tùng hạnh phúc chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của anh Tùng.

Đúng là có những câu chuyện khiến người ta thấy tuyệt đẹp biết bao. Chúc cho anh Tùng sớm hoàn thành nhiệm vụ để có thể về đoàn tụ với gia đình và trực tiếp gặp mặt cậu con trai mới chào đời của mình nhé!

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc