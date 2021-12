Chồng bị cả nhà vợ bắt quả tang đang "ăn vụng", xấu hổ nhất là trạng thái của cô bồ

Your browser does not support the video tag.

Cả nhà vợ xông vào đánh chồng vì bắt quả tang đang 'ăn vụng'

Một video bắt quả tang chồng "ăn vụng" được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vào tháng 4/2017 đã thu hút tận 400 triệu lượt xem. Trong clip kéo dài gần 1 phút cho thấy một vài thành viên trong gia đình người vợ tức giận lao vào đấm, đá ông chồng vụng trộm. Trong khi đó, cô bồ nhí mặc mỗi chiếc áo sọc ngang, phần dưới hoàn toàn trần truồng ngồi co ro trên giường.

Theo Mirror, do bị "đột kích" bất ngờ, ông chồng, đang trong tình trạng trần truồng vội chộp lấy thứ gì đó để che thân. Còn cô bồ thì bị một phụ nữ tiến đến lột nốt chiếc áo đang mặc khiến cô ta rơi vào tình trạng khỏa thân.

Làm gì khi chồng mắc bệnh "trăng hoa"?

Con số đàn ông ngoại tình ngày càng gia tăng theo từng năm. Tuy nhiên, trong 10 người thì chỉ có 9 người lộ bản chất ngoại tình còn 1 người thì chưa. Với bản tính phong lưu, đa tình, cộng với tính chất công việc thường phải giao tiếp bên ngoài là nguyên nhân và cơ hội để thói "trăng hoa" phát triển.

Sự bất mãn tức thời trong gia đình, áp lực trong cuộc sống và công việc, sĩ diện bản thân hay một chút rung động cũng sẽ dễ dàng đẩy họ vào các mối quan hệ ngoài luồng.

Và dù là người tự chủ như thế nào thì phụ nữ cũng là người phải gánh chịu sự thiệt thòi và đau khổ nhất. Làm sao để giữ lửa hạnh phúc gia đình cũng như tiêu diệt mầm mống "trăng hoa" của chồng là nỗi niềm và quan tâm của hấu hết chị em phụ nữ hiện đại.

Trên một diễn đàn lan truyền lời khuyên của một người mẹ với con gái "Nếu chồng con ngoại tình, hãy rời bỏ nó" đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Nhưng liệu đó có phải là giải pháp ổn thỏa nhất? Thay vì phải đối diện và chạy trốn thì giải pháp ngăn chặn để chồng không có cơ hội ngoại tình là quan trọng hơn.

Giữ chồng là điều bất kì người phụ nữ nào cũng để tâm. Nhưng, giữ chồng cách nào vừa thông minh, vừa nhẹ nhàng? Những "chiêu trò" tận diệt chứng "trăng hoa" của chồng liệu có hiệu quả?

Ảnh minh họa

Với những người phụ nữ khôn ngoan, họ không bao giờ suy nghĩ và tìm "phương kế" để theo dõi mọi động thái và kiểm soát tất cả các mối quan hệ của chồng mà ngược lại họ để chồng được thoải mái với các mối quan hệ công việc và xã hội.

Nói như vậy không có nghĩa họ hoàn toàn không biết chồng đang đi đâu, làm gì và gặp gỡ ai! Thực ra họ đang xử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt, vì sao ư? Người phụ nữ thông minh và ứng xử có văn hóa, yêu thương bản thân và gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc cho chồng con trên bước đường công danh sự nghiệp.

Hơn nữa, sự yêu thương chính bản thân mình bằng cách luôn quan tâm đến ngoại hình, trau dồi để làm mới vốn kiến thức của bản thân, tôn trọng mọi mối quan hệ của chồng, là nơi để chồng chia sẻ mọi vướng mắc trong công việc, là "bạn" của chồng… làm được như họ, chắc chắn bạn sẽ không phải suy nghĩ cách nào để chồng hết thói trăng hoa.

Tác giả: Nguyệt (t/h)

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội