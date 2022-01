Chồng bị bắt quả tang trong tình trạng không mảnh vải che thân nhưng vẫn làm hành động này với bồ khiến vợ "phát điên"

Một đoạn video ghi cảnh một nhóm người lao vào đánh đôi nam nữ không mảnh vải che thân hiện được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc, theo Mirror.

Theo đó, khi biết chồng cùng nhân tình đi khách sạn, người vợ liền kéo theo một nhóm người đến đánh ghen. Những người này liên tiếp đánh, tát người đàn ông ngồi trên giường và yêu cầu anh ta phải đi ra ngay.

Tuy nhiên, anh này không những không rời đi mà còn lấy thân mình che chắn cho cô bồ nhí khiến người vợ và những người đi cùng càng phẫn nộ.

Đoạn video kết thúc bằng việc người chồng bị chửi mắng là "đồ vô liêm sỉ".

Nhận diện những gã đàn ông có tính trăng hoa trước khi "rước về" rồi hối hận

Nếu anh chàng bạn đang quen có một trong những biểu hiện dưới đây thì bạn nên cẩn thận vì rất có thể bạn đang yêu phải một anh chàng có tính trăng hoa đấy.

1. Luôn tỏ ra ga lăng mọi lúc, mọi nơi

Có thể ban đầu anh ta khiến bạn "choáng ngợp" và không thôi nhung nhớ về sự ga lăng của mình. Nhưng bạn cần tỉnh táo, một người đàn ông lúc nào cũng ga lăng, tốt với mọi phụ nữ thì rất đáng lo ngại đấy. Biết đâu ngoài bạn, anh ta lại chẳng dành sự quan tâm cho vài ba người nữa. Hơn nữa, mẫu đàn ông như thế này cũng thường có rất nhiều những bóng hồng vây quanh, điều này thực tế sẽ khiến bạn bất an.

2. Anh chàng vừa gặp đã yêu

Có nhiều chàng trai chỉ mới gặp cô gái đó lần đầu, đã vội vàng xin số điện thoại. Sau vài ba ngày nhắn tin, gọi điện hỏi han anh ta liền giở trò thả thính kiểu: "Ước gì anh có một người bạn gái tốt như em", "Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào đặc biệt giống em",... Những lời ngon ngọt đó không chừng đã nói với hàng trăm cô rồi.

3. Anh ấy không chấp nhận bị trói buộc

Ngay lần đầu gặp mặt, bạn sẽ luôn thấy ở anh ta khao khát tự do, thậm chí là đôi lúc buông thả. Đây cũng là một lời khẳng định ngầm của kiểu đàn ông này. Rằng không thích bị ràng buộc cũng có nghĩa là không thích gánh trách nhiệm.

Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, họ không muốn bị ai kiểm soát, càng không thích có một mối quan hệ quá nhiều trách nhiệm. Bởi thế, kiểu đàn ông này thường không thích hợp với hôn nhân.

4. Thường rất xem trọng vẻ bề ngoài

Trong tác phẩm Thúy Kiều có một câu thơ miêu tả rất đúng về những kẻ sở khanh: "Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao". Anh chàng lăng nhăng, đào hoa thường rất coi trọng vẻ ngoài của mình. Anh ta muốn giữ được hình tượng đẹp trai, hào hoa, phong nhã trong lòng các cô gái.

5. Luôn nhìn chằm chằm vào những cô gái khác

Chàng chẳng thể rời mắt khỏi những cô gái khác dù đang đi cùng với bạn, đây là dấu hiệu rõ nét nhất cho thấy chàng đích thực là người trăng hoa. Sẽ thật khó để tin tưởng một người như vậy những lúc bạn không ở bên cạnh.

6. Khả năng "nịnh" phụ nữ rất điêu luyện

Dường như bạn không thể chối từ anh ta bất cứ điều gì, anh ta luôn tỏ ra là một người rất am hiểu phụ nữ, luôn biết cách làm vừa lòng phụ nữ, anh ta rất kinh nghiệm và thành thạo, chứ không hề vụng về hay hậu đậu.

Đặc biệt, bạn sẽ không bao giờ giận dỗi được hắn quá một ngày, hắn luôn biết cách khiến bạn mềm lòng, khiến bạn cảm thấy hắn thật tội nghiệp, hắn rất hối lỗi, và bạn không lỡ giận dỗi hắn thêm một phút giây nào.

Lí do là vì anh ấy quá kinh nghiệm, đã thành một tên cáo già trong tình trường, nên rất giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ, đã quá nhiều cô gái qua tay anh ta, nên chỉ thoáng qua anh ta cũng biết bạn thuộc tuýp nào, bạn thích kiểu đàn ông như nào, bạn muốn được yêu ra sao. Tuy nhiên, tình yêu anh ta dành cho bạn lại không giống như những gì bạn nghĩ, bạn tin.

