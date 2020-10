Chọn sai tư thế nuốt linh dương, trăn khổng lồ bị đâm thủng họng

Your browser does not support the video tag.

Phát hiện thấy một con linh dương đã tử vong đang nằm trong vũng nước, con trăn khổng lồ từ từ tiến lại gần để tiếp cận con mồi.

Với sức mạnh của mình, con trăn khổng lồ dễ dàng giết chết được những con mồi có kích thước to lớn. Tuy nhiên, con linh dương này lại khiến "gã bò sát" khó khăn trong việc nuốt mồi.

Như mọi lần, con trăn khổng lồ há rộng miệng để nuốt chửng sau đó sẽ tìm một góc kín đáo để nằm tiêu hóa bữa ăn khủng của mình. Tuy nhiên lần này do sơ ý, con trăn khổng lồ đã phải nhận quả đắng vì lựa chọn tư thế không đúng cách.

Khi bị đâm trúng vòm họng, nó quằn quại trong đau đớn và tìm mọi cách để thoát khỏi cặp sừng của linh dương đã chết. Sau một hồi vật vã, cuối cùng con trăn khổng lồ cũng rút được họng khỏi cặp sừng của linh dương. Do đau đớn và sợ hãi, trăn khổng lồ quyết định từ bỏ con mồi.

Trăn đá châu Phi có thể dài tới 3,7 mét, không có nọc độc và giết mồi bằng cách siết chặt. Sau khi tóm gọn con mồi, trăn đá cuộn nhiều vòng quanh nó và siết chặt mỗi khi con mồi thở ra. Theo các chuyên gia, con mồi thường chết vì tim ngừng đập.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn