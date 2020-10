“Chôm” điện thoại khi đến nhà bạn chơi

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 28/9, Công an xã Hoa Sơn huyện Anh Sơn nhận được tin báo của anh Đinh Viết Ph. (SN 1993) trú tại thôn 5, xã Hoa Sơn trình báo với nội dung, tối 27/9, anh bị kẻ gian lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone XR và 1 Samsung galaxy J7 trị giá hơn 23 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoa Sơn đã tiến hành điều tra. Sau một thời gian tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hợp tác của bị hại, Công an xã Hoa Sơn xác định đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1991) trú tại thôn 9, xã Phúc Sơn là kẻ gây ra vụ trộm nói trên. Tiến hành xác minh, được biết nam thanh niên này không có mặt tại địa phương. Công an xã Hoa Sơn đã phối hợp Công an huyện Anh Sơn triển khai các biện pháp truy tìm. Sau hơn 5 giờ, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Văn Long cùng tang vật ở địa bàn huyện Con Cuông.

Đối tượng Nguyễn Văn Long cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Long thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Long khai nhận, hắn và anh Q. có mối quan hệ thân quen từ trước. Vào thời điểm nói trên, Long đến nhà anh Q. chơi với mục đích trộm cắp tài sản. Sau khi nhìn xung quanh không thấy ai để ý đến mình, cùng lúc đó, Long nhìn thấy 2 chiếc điện thoại ở bàn nên đối tượng đã nhanh tay lấy trộm, bỏ vào túi quần rồi ra về và đi sang huyện Con Cuông để tiêu thụ.

Được biết, Nguyễn Văn Long không có công ăn việc làm ổn định, thích ăn chơi, đua đòi, bản thân từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện, Công an huyện Anh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long về hành vi trộm cắp tài sản.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An