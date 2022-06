Choáng ngợp trước vẻ đẹp của Thác Kèm - 'Dải lụa trắng' giữa đại ngàn

Your browser does not support the video tag.

Thác Kèm nằm trong địa phận của vườn quốc gia Pù Mát thuộc xã Lục Dạ (huyện Con Cuông), cách thị trấn chừng 20 km về phía Nam. Theo những người Thái sinh sống nơi đây, thác còn có tên gọi khác là Bổ Bố (có nghĩa là dải lụa trắng).

Đặt chân tới đây, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nguyên sinh của dòng thác. Từ độ cao 500 mét, dòng nước đổ xuống bung ra như một dải lụa trắng mềm mại phất phơ bay trong gió nhẹ. Phía dưới là hồ nước rộng với độ sâu vừa phải đủ sức chứa cho hàng trăm người tắm.

Để thu hút khách du lịch, Ban quản lý thiên nhiên rừng quốc gia Pù Mát đã ngăn cấm người dân đến đánh bắt cá. Vậy nên, đứng từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ từng đàn cá nhỏ bơi lội trong hồ. Thả chân xuống nước, một cảm giác thích thú khi được cá bơi đến vây lấy “Massage”. Hai bên thác, những thảm thực vật đa dạng xanh tốt khiến du khách có cảm giác yên bình như được trở về với thiên nhiên thuở sơ khai.

Du khách có thể nghỉ ngơi, nằm thư giãn trên những tảng đá để được nghe những "bản nhạc" từ thác, từ suối, từ tiếng chim rừng véo von đang đua nhau hòa bản tấu... Nếu nói, thác Kèm là một chiếc “điều hòa khổng lồ” mà tạo hóa ban tặng cho người dân xứ Nghệ cũng chẳng ngoa chút nào. Vùng đất Con Cuông vào mùa hè khi nhiệt độ đạt ngưỡng 40 độ C. Nhưng khi bước chân vào gần đến thác Kèm, du khách sẽ cảm nhận sự khác biệt. Dòng nước mát lạnh từ núi đá cao chảy xuống, bụi nước bay trắng xóa một vùng khiến nhiệt độ chỉ còn khoảng hơn 20 độ C.

Tới thác Kèm, du khách không chỉ được trở về với thiên nhiên để nghỉ ngơi tắm mát mà còn có cơ hội thưởng thức những ẩm thực đặc sắc của chốn núi rừng. Từ đôi tay khéo léo của đồng bào dân tộc Thái nơi đây, những món ăn đậm chất vùng cao sẽ khiến thực khách nhớ mãi. Xôi tím, cơm lam, gà nướng, moọc rêu…đã bao đời gắn bó với người dân miền Tây xứ Nghệ nay được quảng bá rộng rãi và trở thành những đặc sản không thể thiếu đối với những ai từng đến và trở lại thác Kèm.

Không chỉ thác Kèm, huyện Con Cuông còn nhiều điểm du lịch cộng đồng khác thu hút du khách khắp mọi miền đất nước.

Bơi thuyền trên sông Giăng cũng là một trải nghiệm lí thú của những người yêu sông nước

