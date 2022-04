Cho ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quang cảnh buổi làm việc

Xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, thu nhập cao, văn minh, hiện đại của cả nước vào năm 2050

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Việc lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, thu nhập cao, văn minh, hiện đại của cả nước; là động lực phát triển chính của khu vực Bắc Trung Bộ; văn hóa, con người Nghệ An phát triển ở mức cao; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc.

Quy hoạch đưa ra các định hướng phát triển trọng tâm gồm: 02 khu vực động lực tăng trưởng, 03 đột phá chiến lược, 04 hành lang kinh tế, 05 lĩnh vực trụ cột phát triển, 06 trung tâm đô thị. Trong đó, hai khu vực động lực tăng trưởng kinh tế là thành phố Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Nghệ An (mở rộng). Ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh mang tính cạnh tranh vượt trội gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu phát triển; phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người Nghệ An.

Bốn hành lang kinh tế, gồm: Hành lang kinh tế ven biển phía Đông (gắn với trục Quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường biển) phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, Dịch vụ tổng hợp và các ngành kinh tế biển; hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng và du lịch sinh thái; hành lang kinh tế Quốc lộ 7 phát triển lâm nghiệp và du lịch sinh thái, mạo hiểm gắn với cộng đồng; hành lang kinh tế Quốc lộ 48A phát triển lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khai thác và chế biến khoáng sản.

Năm lĩnh vực trụ cột phát triển: Phát triển công nghiệp, trọng điểm là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; phát triển thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao; phát triển du lịch dựa trên 3 trọng tâm: du lịch văn hóa - lịch sử, tâm linh; du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và thể thao biển; du lịch sinh thái, mạo hiểm gắn với cộng đồng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Sáu trung tâm đô thị: Thành phố Vinh mở rộng là trọng tâm; Thành phố Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu); Thành phố Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn); Thị xã Diễn Châu; Thị xã Đô Lương; Đô thị Con Cuông.

Nội dung chủ yếu của Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Nghệ An; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; đánh giá thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng.

Cần đưa vào quy hoạch các phương án mở rộng địa giới hành chính phục vụ phát triển đô thị trong tương lai

Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú đồng tình cao với phương án mở rộng đô thị thành phố Vinh nhằm tạo động lực để phát triển

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung phân tích, thảo luận, góp ý vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú, để thành phố phát triển đồng bộ thì cần phải mở rộng đô thị thành phố theo lộ trình từng giai đoạn để phù hợp với quy định của Nhà nước đối với đơn vị hành chính cấp thành phố thuộc Tỉnh. Đồng thời để phát triển Thành phố thành trung tâm kinh tế, văn hóa và dịch vụ của Vùng Bắc Trung Bộ; phát triển đô thị gắn với công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao thì phải có chiến lược đầu tư gắn kết để tạo động lực phát triển thành phố.

Đại diện lãnh đạo các địa phương cơ bản đồng tình với phương án đơn vị tư vấn đưa ra. Tuy nhiên, các địa phương đề nghị tỉnh và đơn vị tư vấn đưa vào quy hoạch các phương án mở rộng địa giới hành chính phục vụ phát triển đô thị trong tương lai, tạo liên kết với các đơn vị hành chính; xem xét tỷ lệ đô thị hóa, đây là vấn đề tác động lớn đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế; phát triển hệ thống điện mặt trời, dịch vụ logistics; nghiên cứu, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thủy lợi vùng hạ du; phát triển các khu công nghiêp, cụm công nghiệp; phải có quy hoạch chăn nuôi tập trung vì Nghệ An chủ yếu tập trung vào phát triển nông nghiệp; phát triển các nhà máy xử lý rác thải tại các huyện miền núi; phát triển các nhà máy chế biến sản xuất từ rừng;… Khi xây dựng quy hoạch, các địa phương cần bám vào Nghị quyết Đại hội Đảng để phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hoàng Phú Hiền đề nghị bổ sung thêm các tuyến đường quốc lộ vào quy hoạch

Lãnh đạo các sở, ngành cũng đề nghị đơn vị tư vấn làm việc cụ thể với các ngành để rà soát lại các nội dung quy hoạch, đồng thời tập trung hoàn thiện dự thảo quy hoạch đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; phối hợp đưa vào quy hoạch hệ thống phát triển hạ tầng điện, năng lượng, vì đây là tiền đề, là yêu cầu cho phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới; bổ sung thêm các tuyến đường quốc lộ vào quy hoạch; bổ sung quỹ đất cho địa phương để phát triển hệ thống y tế tư nhân, tạo hạ tầng đồng bộ,…

Phấn đấu hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng tiến độ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng chiến lược, vừa là tiền đề, vừa là động lực để phát triển tỉnh trong mười năm tới và tầm nhìn đến 2050. Đây là nội dung hết sức quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới các ngành, các địa phương, vì vậy, các ngành, địa phương cần phải tập trung, quan tâm phối hợp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy hoạch một cách tốt nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, địa phương thời gian qua trong việc phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung dự thảo quy hoạch trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đến nay đã đưa ra được nội dung báo cáo tập hợp quy hoạch khá đầy đủ. Nội dung quy hoạch của tỉnh rất rộng, nhiều vấn đề mới, đòi hỏi phải có sự lựa chọn để đưa ra bản quy hoạch tối ưu nhất, đạt hiệu quả cao.

Để tiếp tục hoàn hiện dự thảo quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tư vấn tập trung vào một số nội dung để hoàn thiện quy hoạch theo kế hoạch đề ra. Đó là bám sát Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các văn bản liên quan để thực hiện. Các nội dung quy hoạch cần phải được rà soát kỹ, có trọng tâm, trọng điểm, súc tích, ngắn gọn, chỉ đưa vào những nội dung chính, những nội dung thực sự ưu tiên để thực hiện; tiếp tục rà soát, xem xét, xử lý những vấn đề mang tính chất liên ngành, liên huyện để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch, đặc biệt trong quy hoạch phải đảm bảo gắn kết quy hoạch của tỉnh, của vùng và của quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến phát biểu của các địa phương, các ngành và rà soát hoàn thiện hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời tham mưu tổ chức hội nghị lấy ý kiến của chuyên gia, của Mặt trận Tổ quốc và của cộng đồng để đến tháng 7 này hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng tiến độ.

Các sở, ngành rà soát, đánh giá hiện trạng phương án phát triển, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là các danh mục dự án ưu tiên phát triển; quan điểm của tỉnh là tập trung nguồn lực cho những dự án trọng tâm, trọng điểm để phục vụ mục tiêu, yêu cầu phát triển lâu dài; phối hợp rà soát, kiểm tra số liệu, thông tin, chỉ tiêu, định hướng, các giải pháp, phương án phát triển phù hợp với từng ngành; các ngành phải bám sát để lấy ý kiến của các Bộ, ngành cho bản quy hoạch.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chịu trách nhiệm rà soát các nội dung liên quan để đưa vào quy hoạch chung của tỉnh theo nguyên tắc chọn những vấn đề ưu tiên. Lãnh đạo các ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung được phân công theo từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Sau cuộc họp này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phải gửi góp ý bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn phối hợp để hoàn thiện quy hoạch để trình UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phiên họp tới.

Đi sâu vào phân tích các nội dung cụ thể của quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương phải cân nhắc, tính toán thật kỹ các mục tiêu cụ thể cho phù hợp với tình hình mới. Trong đó, quan tâm điều chỉnh chỉ tiêu về du lịch, bố trí không gian du lịch; hệ thống điện, năng lượng; nông lâm nghiệp thủy sản; hệ thống đô thị nông thôn; về hạ tầng giao thông, tập trung vào sân bay và cảng biển;…

Tác giả: H.B

Nguồn tin: nghean.gov.vn