Chính phủ cho ý kiến việc mở rộng thành phố Vinh

Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 5962/VPCP-QHĐP về việc xử lý một số kiến nghị của UBND tỉnh Nghệ An.

Một góc TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với UBND Nghệ An, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thẩm định Đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023.

Xét kiến nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại báo cáo số 382/BC-UBND ngày 14/7/2021 về đề án phát triển TP. Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có ý kiến, về việc mở rộng địa giới hành chính TP. Vinh theo quy hoạch chung TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thẩm định đề án, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, ngày 12/6/2020 Thủ tướng đã quyết định số 827 phê duyệt đề án phát triển TP. Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Mục tiêu của đề án là sẽ xây dựng TP. Vinh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là trung tâm vùng Bắc Trung bộ về các lĩnh vực tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ, xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Về đầu tư các dự án trọng điểm tại quyết định số số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tỉnh Nghệ An căn cứ số vốn được giao, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của Tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về bổ sung các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TP. Vinh vào quy hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xem xét kiến nghị của tỉnh Nghệ An trong quá trình xây dựng lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm và Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 17/2/2021 và quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2021.

Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xem xét về khả năng cân đối vốn và hiệu quả đầu tư đối với Cảng hàng không quốc tế Vinh theo quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và sự phát triển của thị trường.

Căn cứ vào số vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ tại quyết định số số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và khả năng thu ngân sách trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tác giả: Việt Hương

Nguồn tin: Báo Đầu tư