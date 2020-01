Chiều cuối năm nghẹn ngào ở gia đình Phó Trung đoàn trưởng hy sinh tại Đồng Tâm

XEM VIDEO:

Chiều 28 Tết, trong khi người người hối hả sắm sửa đón Tết, chuẩn bị đón năm mới thì tại gia đình bà Hoàng Thị Phúc (73 tuổi), thôn Vàng, xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm, Hà Nội) lại trầm lắng một nỗi buồn.

Gần nửa tháng sau sự hy sinh của con trai - đại tá Nguyễn Huy Thịnh (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, bà Phúc đón những vị khách đặc biệt.

Đó là những người đồng đội của con trai bà. Đoàn gần 10 cán bộ, chiến sĩ do Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động dẫn đầu tới thăm hỏi và động viên gia đình.

Chia sẻ những mát mát, đau thương của thân nhân 3 liệt sĩ, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, không có gì bù đắp được khi các anh ra đi vẫn còn gánh nặng gia đình, mẹ già và con thơ ở lại. Nhưng các anh hãy vững bước, yên lòng vì còn đồng đội ở bên.

Những bù đắp về vật chất của đồng đội, sự biết ơn, tri ân của xã hội hôm nay và sau này sẽ giúp cha mẹ, vợ con các anh phần nào trong cuộc sống để san sẻ chính trách nhiệm các anh còn đau đáu.

Bà Phúc gặp lại những người đồng đội của con, nghe những chia sẻ về kỷ niệm, tình cảm dành cho liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh khiến bà không kìm được nước mắt. Dựa vào vai một đồng đội của anh, bà nức nở kể về người con nhiều năm làm công an vì nhiệm vụ mà rất lâu rồi không được đón giao thừa cùng bà nhưng anh vẫn không quên ngày 28 Tết năm nào cũng mua tặng mẹ 1 cành đào đẹp nhất chợ.

Bà nhớ lại những bữa cơm Tết đoàn viên muộn, mùng 4-5 Tết khi anh xong ca trực mới được về với bà.

"Nhà tôi xuất thân từ nông dân, nghèo khó, Thịnh là con trai trưởng nên rất xốc vác, xưa nuôi nó dễ, có gì ăn nấy, những ngày Tết cũng không cần mâm cao cỗ đầy gì, nhưng phải có dưa hành và thịt đông vì đó là 2 món con tôi thích nhất" - bà Phúc nghẹn ngào.

Năm nay không có con trai mua đào tặng nhưng cháu bà (con trai liệt sĩ Thịnh) đã thay bố làm công việc này. "Chiều qua nó mua 2 cành, một cành bích đào để nhà tôi, một cành đào phai thì mang về trên nhà ở Sóc Sơn vì bố nó thích loại đào này nhất" - bà tâm sự.

Ngày an táng anh ở nghĩa trang xã, bà không dám ra tiễn đưa anh vì bà bị huyết áp thấp, người thân sợ bà không kìm nén được cảm xúc. Đến 30 Tết này là tròn nửa tháng anh hy sinh, bà tự dặn sẽ chuẩn bị từ sớm hương hoa, rượu và món anh thích để mời anh về ăn Tết.

Cảm ơn lãnh đạo cùng đồng đội nơi anh Thịnh công tác, bà Phúc gạt nước mắt nói: "Cảm ơn các ngành, các cấp đã đến chia sẻ, động viên gia đình, dù đau xót, nhưng chúng tôi vô cùng tự hào vì cháu và đồng đội đã làm tròn trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, vì sự bình yên của cuộc sống.

Tôi mất con nhưng nhiều lúc nghĩ phải cố gắng gượng, quan tâm đến cháu, động viên mẹ nó, gánh vác gia đình. Nhưng tuổi cao rồi, nhiều việc cũng lực bất tòng tâm".

Trong ngày 28 Tết, thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động, trung tướng Phạm Quốc Cương trao tận tay gia đình liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh cùng gia đình liệt sĩ Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân số tiền ủng hộ của toàn đơn vị cho mỗi gia đình gần 1,3 tỷ đồng. Đây là số tiền trích từ 1 ngày lương của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động ngay sau lễ phát động học tập tấm gương dũng cảm hi sinh của 3 liệt sĩ.

