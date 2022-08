Chi đoàn VKSND tỉnh Nghệ An tặng sách cho học sinh

Nhân dịp bàn giao công trình “Thư viện cho em” do Đoàn khối các cơ quan tỉnh Nghệ An xây dựng, mới đây Chi đoàn VKSND tỉnh Nghệ An đã trao tặng 700 đầu sách các loại, với giá trị là 20 triệu tại trường tiểu học Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Được biết, trường tiểu học Nghĩa Lạc là một trong những điểm trường khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, với 70% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện hoàn cảnh học tập của các em học sinh còn nhiều thiếu thốn vì vậy việc xây dựng cho các em thư viện đọc sách là việc làm cần thiết và có ý nghĩa.

Các em học sinh rất háo hức vui vẻ khi có thư viện với nhiều loại sách, truyện đọc phù hợp với lứa tuổi của mình.

Phát biểu tại buổi trao tặng, cô giáo Cao Thị Minh Nguyệt - Hiệu trưởng trường tiểu học Nghĩa Lạc cảm ơn sự quan tâm của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Chi đoàn VKSND tỉnh dành tặng cho các em học sinh nói riêng và nhà trường nói chung. Việc trao tặng được tổ chức trước thềm năm học mới mang ý nghĩa thiết thực, nhằm tiếp thêm động lực để các em học sinh cùng thầy giáo, cô giáo trong nhà trường vươn lên dạy tốt và học tốt.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật