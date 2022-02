Chế tài nào cho những dự án băm nát quy hoạch?

Dự án KĐT mới Cửa Tiền - Vinh Tân được tỉnh Nghệ An cho phép sử dụng hành lang sông Vinh để chia lô, bán nền

“Bánh vẽ” khu đô thị

Dù đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ít nhất một lần được tỉnh điều chỉnh quy hoạch, gia hạn tiến độ nhưng đến nay, dự án Khu đô thị Đồng Dâu (KĐT Đồng Dâu) tại phường Hưng Dũng (TP Vinh) do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Đại Huệ (DN Đại Huệ) vẫn chưa hoàn thành các hạng mục phê duyệt.

Cụ thể, theo QĐ 787/QĐ-UBND.ĐT của UBND tỉnh Nghệ An, dự án KĐT Đồng Dâu có tổng diện tích quy hoạch là gần 90.000m2. Trong đó, diện tích đất xây dựng siêu thị là 897,81m2; diện tích đất tái định định cư là 3.299,52m2; diện tích đất quy hoạch chia lô khu biệt thự, xây dựng khu dân cư mới 48.619,69m2; diện tích xây dựng khu chung cư thu nhập thấp 7.063,39m2; diện tích đất hội quán 527,86m2; diện tích đất giao thông và đất khác 28.757,08m2. Gần 10 năm phê duyệt, nhưng việc duy nhất của khu đô thị này làm được đó là… phân lô bán nền, các hạng mục khác hầu hết chưa thực hiện. Đơn cử như hạng mục chung cư thấp tầng, siêu thị và hội quán… đã bị chủ đầu tư “bỏ quên”. “Khi mua đất, chúng tôi được giới thiệu rất hấp dẫn với đầy đủ các hạng mục. Nhưng về ở đây hơn 3 năm, chỉ có những hạng mục cơ bản như điện, đường… còn các hạng mục cao hơn chưa thấy xây dựng” - bà Th. một người dân mua đất tại KĐT Đồng Dâu cho biết.

Nếu như KĐT Đồng Dâu chậm tiến độ, các hạng mục là “bánh vẽ” thì tại KĐT Minh Khang (phường Hà Huy Tập) được xem điển hình của sự “băm nát” quy hoạch. Bởi, các hạng mục tại dự án này bị thu hẹp dần theo thời gian. Cụ thể, sau khi được phê duyệt vào năm 2007, dự án này đã có 5 lần điều chỉnh quy hoạch. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Nghệ An kết luận, từ khi dự án được phê duyệt đến lần thứ 5 thay đổi quy hoạch, diện tích đất sử dụng cho mục đích công cộng (đất giao thông, cây xanh, thể dục - thể thao, bãi đậu xe, đất sân vườn) giảm 6.466,1m2; diện tích đất xây dựng nhà trẻ giảm 2.283,24m2; nhà văn hóa giảm 73,1m2; diện tích xây dựng khách sạn 4 sao và siêu thị dược giảm 6.553,25m2… Sau đó, chủ đầu tư là Công ty Minh Khang đã bán và xây dựng nhà ở với diện tích 1.108m2 trên đất giao thông và đất khách sạn, siêu thị dược - thiết bị y tế đã được phê duyệt quy hoạch, dù diện tích đất này chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tương tự, vào năm 2005, Dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền – Vinh Tân (TP Vinh) do Công ty CP Danatol (trụ sở tại TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch. Dự án này cũng được kỳ vọng là điểm nhấn phía Tây của TP Vinh, với quy mô 22,15ha. Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án này cũng trở thành một mớ hỗn tạp khi chỉ xây dựng được 2 khu chung cư cao tầng để bán, ở những hạng mục còn lại, chủ đầu tư đã xé lẻ, phân lô bán nền một cách manh mún.

Dự án KĐT Minh Khang vừa bị khởi tố, điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Thiếu chế tài hay bất chấp?

Trong các dự án nói trên, hiện chỉ có duy nhất dự án KĐT Minh Khang bị khởi tố điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, chủ đầu tư đã vi phạm về tiến độ sử dụng đất, về huy động vốn, về nghĩa vụ tài chính, về việc sử dụng đất và về việc chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, chủ đầu tư đã tự ý chuyển các lô có ký hiệu từ A3-28 đến A3-35 với tổng diện tích 1.058m2 từ mục đích sử dụng theo quy hoạch là xây dựng khách sạn cao cấp, siêu thị dược – thiết bị y tế, cơ sở khám, chữa bệnh và văn phòng cho thuê sang xây dựng nhà ở. Ngoài ra, có 975m2 đất quy hoạch xây dựng nhà trẻ (lô E3-03, E3-04, E3-05) chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư tự ý cho xây dựng nhà ở để bán...

Trong khi đó, tại dự án KĐT Đồng Dâu, KĐT mới Cửa Tiền - Vinh Tân dù tiến độ dự án so với phê duyệt ban đầu quá chậm nhưng cũng chỉ nằm ở mức xử phạt hành chính, thậm chí liên tục cho điều chỉnh quy hoạch, khiến chủ đầu tư các dự án này “bất chấp” xem thường pháp luật.

Trao đổi với ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh về thực trạng các khu đô thị trên địa bàn chậm tiến độ, vi phạm quy hoạch, ông Đức cho biết: Về các dự án nhà ở, việc xử lý vi phạm đều do Sở Xây dựng chủ trì. Sau khi có các kết luận, thành phố chỉ có chức năng đôn đốc, giám sát chủ đầu tư thực hiện những kết luận đó. Trong khi đó, liên hệ với Sở Xây Dựng Nghệ An, đại diện đơn vị này cho biết: Vào tháng 4/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành QĐ số 1085 về việc phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại một số dự án nhà ở trên địa bàn. Theo QĐ này, trách nhiệm đều thuộc về chủ đầu tư các dự án. Nhưng nhìn chung, việc chậm tiến độ vẫn còn xảy ra.

Trong năm 2021, tỉnh Nghệ An đã tiến hành thu hồi 12 dự án của các tổ chức vi phạm Luật Đất đai, trong đó có không ít dự án là các khu đô thị trên địa bàn. Ngoài ra, có kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động 11 “siêu dự án” về khu đô thị, dịch vụ kết hợp nhà ở, trong đó riêng TP Vinh có tới 7 dự án.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết