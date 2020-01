Cháy nhà kho ngày 29 Tết, xe máy, thiết bị xây dựng thành tro

XEM CLIP:

Your browser does not support the video tag.

Thông tin ban đầu, sáng nay, người dân phát hiện nhà kho dựng tạm bằng tôn chứa máy móc phục vụ xây dựng nằm ở lô đất địa chỉ K221/24 đường Tôn Đản (phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy.

Hàng chục chiến sĩ dập lửa

Khoảng 5 phút sau, ngọn lửa lan ra toàn bộ khu đất, cháy lan vào nhà của ông Nguyễn Hữu Cộng (chủ nhà kho)....

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã xuất 4 xe chữa cháy, cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt.

Một phần bức tường của nhà ông Công bị hư hỏng

Tại hiện trường 2 xe máy, 2 xe đạp cùng một số máy tời bên trong kho bị thiêu rụi. Vụ cháy cũng khiến một phần tường nhà của ông Công bị hư hại hoàn toàn.

Xe máy, xe đạp bên trong nhà kho bị thiêu rụi

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tác giả: Hồ Giáp

Nguồn tin: Báo Vietnamnet