Chàng lính cứu hỏa điển trai khiến hội chị em liên tục gọi tên nhờ "chữa cháy" trái tim

"Cực phẩm" lính cứu hỏa khiến bao trái tim cần "chữa cháy"

Hội chị em vẫn thường ngầm nhất trí với nhau rằng, những anh chàng điển trai chính là lý do lớn nhất khiến chị em từ khắp nơi trên mạng xã hội trở nên đoàn kết, cốt là để cùng nhau truy lùng bằng được "in tư" (info) của chàng.

Chân lý ấy một lần nữa được chứng minh khi đoạn clip của một chàng lính cứu hỏa được lan truyền trên Tiktok.

Thông thường, lính cứu hoả sẽ xuất hiện với những bộ đồ bảo hộ kín mít, mặt mũi được che chắn kỹ càng để tham gia làm nhiệm vụ... thế nên thường ít ai chú ý đến diện mạo của họ.

Do đó, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chàng lính này đang thoải mái nghỉ ngơi sau giờ làm việc đã lập tức thu hút sự chú ý vì chẳng mấy khi các cô gái được ngắm nhìn diện mạo khôi ngố, tuấn tú ấy.

Chỉ một khoảnh khắc trong bộ đồng phục, chàng lính cứu hỏa khiến bao trái tim rung động

Ngay lập tức, anh chàng điển trai, nam tính được dân tình ráo riết truy tìm danh tính.

Được biết, chàng lính cứu hỏa có tên Hoàng Doãn Minh Hà, 22 tuổi, quê ở Lạng Sơn. Năm 2019, Minh Hà nhập ngũ và trở thành chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (CHCN) tỉnh Lạng Sơn.

Sở hữu ngoại hình thuộc hàng “cực phẩm” với chiều cao ấn tượng gần 1m80, body sáu múi hoàn hảo cùng những đường nét thanh tú trên gương mặt, thật không quá khó hiểu vì sao anh chàng này lại khiến các chị em mê mẩn đến thế.

Hội chị em không ngừng kéo nhau vào follow trang cá nhân của anh chàng

Không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách

Minh Hà cho hay đặc thù công việc yêu cầu lính chữa cháy phải luôn duy trì thể lực, sức khỏe tốt, dẻo dai nên anh và các đồng đội thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.

Chàng trai cũng chia sẻ môn thể thao yêu thích của anh là bộ môn bóng chuyền. Đây cũng là mối duyên đưa anh đến với nghề lính cứu hỏa.

"Trước đây mình đi nghĩa vụ quân sự, khi huấn luyện xong, các thành viên sẽ được phân về từng đơn vị để phục vụ. Mình được phân về Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CHCN tỉnh Lạng Sơn.

Trong suốt 3 năm qua, mình đã cùng cả đội giành nhiều giải thưởng thể thao và nghiệp vụ, như tham gia vòng loại giải bóng chuyền nam phong trào khu vực 2 năm 2019, lọt vòng chung kết "Đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc" lần thứ VIII;

Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi thể thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và CNCH vòng loại khu vực 1; Năm 2020, mình đạt được danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở"

Dù trước hay sau khi được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, Minh Hà vẫn luôn không ngừng nỗ lực, nghiêm túc và hết mình phấn đấu trong công việc.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Lào Cai, thu nhập của bố mẹ khá ít ỏi nên Minh Hà cho hay chị em anh được bố mẹ nuôi ăn học đủ đầy đã là một may mắn.

Khi đã trưởng thành, anh chàng tự ý thức được bản thân phải cố gắng hơn nhiều lần để vươn lên, có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tính chất công việc yêu cầu người lính phải gan dạ, dũng cảm lao vào nơi khó khăn, nguy hiểm, không ngại khó ngại khổ giúp Minh Hà trưởng thành và có cơ hội rèn luyện bản thân rất nhiều.

"Dù ở trên này ít xảy ra cháy nổ, thường tụi mình sẽ tham gia các công tác cứu hộ cứu nạn nhưng nói khó khăn, nguy hiểm thì cũng không phải không có.

Ai cũng phải giữ tinh thần sẵn sàng, có đám cháy hay vụ việc gì cần huy động là ra quân ngay, dù là nửa đêm hay đúng lúc đang ăn cơm.

Mỗi ngày mình đều dậy sớm tập thể thao cường độ cao, ăn sáng, tập luyện các phương án, tình huống thực tiễn. Sau giờ nghỉ trưa, cả đội lại tiếp tục tập luyện đến tối.

Dù ở đâu, làm gì mình vẫn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, và luôn tâm niệm một điều tuổi trẻ là để xông pha, cống hiến, không bao giờ phải đắn đo hay lo ngại bất cứ điều gì"

Tháng 2/2022, Minh Hà hoàn thành nghĩa vụ và anh chàng cho hay sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, sắp tới anh đã có kế hoạch quay trở lại gắn bó với nghề lính cứu hỏa.

