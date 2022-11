Chân dung ứng viên 25 tuổi đắc cử nghị sĩ Mỹ

Maxwell Alejandro Frost (Ảnh: Guardian).

Anh Maxwell Alejandro Frost sinh ra ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida trong một gia đình người Mỹ gốc Cuba.

Anh là người chưa có kinh nghiệm trên chính trường. Trước khi tranh cử, Frost từng làm tài xế Uber, nhạc sĩ, đồng thời là nhà hoạt động cải cách luật súng đạn và phản đối các hạn chế về quyền phá thai.

Nhưng ngay từ khi tranh cử, đại diện của thế hệ Z (những người sinh từ năm 1997-2012) đã gây ấn tượng mạnh với cử tri trẻ tuổi khi tập trung vào các vấn đề quan trọng như bạo lực súng, biến đổi khí hậu, quyền phá thai và chương trình bảo hiểm sức khỏe (Medicare) cho tất cả mọi người.

Nền tảng của Frost là hoạt động tích cực, bao gồm cả công việc với phong trào chống bạo lực súng đạn do sinh viên dẫn đầu mang tên "March for Our Lives" (tạm dịch: Tuần hành vì mạng sống của chúng ta).

Vào năm 2012, Frost mới 15 tuổi khi nước Mỹ xảy ra vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử tại Trường Tiểu học Sandy Hook, và anh quyết định tham gia vào hoạt động chống bạo lực súng đạn. Sau đó, anh trở thành đại diện quốc gia của "March For Our Lives".

Ứng viên Maxwell Frost (phải) ăn mừng chiến thắng với những người ủng hộ (Ảnh: AP).

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times vào tháng 8, Frost cho rằng anh mang đến một góc nhìn khác về chính trị vì trong thời đại mà anh lớn lên, khi chứng kiến những vụ xả súng hàng loạt, thiên tai ngày càng thường xuyên hơn và biến động xã hội ngày một rộng lớn.

"Tôi thuộc thế hệ đã trải qua nhiều cuộc diễn tập ngăn ngừa xả súng hàng loạt hơn là các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy", anh nói. "Đây là điều mà thế hệ của tôi đã phải đối mặt: sợ hãi khi đến trường, khi đến nhà thờ và sợ hãi khi ở ngay trong cộng đồng của chính mình. Điều đó cho tôi cảm giác cần phải hành động khẩn cấp".

Chiến thắng của hạ nghị sĩ 25 tuổi này đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với đảng Dân chủ, giúp đảng này có thêm niềm tin trong bối cảnh phe Cộng hòa đang thắng thế ở nhiều bang.

Chiến thắng này cũng có ý nghĩa quan trọng với các nhà hoạt động tiến bộ, những người đủ tuổi bỏ phiếu trong thập kỷ qua và tìm thấy tiếng nói chính trị của họ trước các vấn đề gây chia rẽ, bao gồm bạo lực súng đạn.

Và quan trọng hơn nữa, chiến thắng của Frost đảm bảo rằng, Quốc hội Mỹ tiếp theo sẽ có ít nhất một thành viên của Thế hệ Z. Theo Hiến pháp Mỹ, để trở thành thành viên của Quốc hội, các ứng cử viên phải ở độ tuổi ít nhất 25.

Trong lịch sử Mỹ, rất hiếm người 25 tuổi được bầu vào Quốc hội. Trước khi đại diện Madison Cawthorn thuộc đảng Cộng hòa tại bang Bắc Carolina giành chiến thắng vào năm 2020, không có nghị sĩ nào 25 tuổi được bầu vào Quốc hội trong hơn 45 năm trước đó.

"Lịch sử đã được lập nên đêm nay. Chúng ta làm nên lịch sử cho người dân Florida, cho thế hệ Z và cho tất cả những ai tin rằng chúng ta xứng đáng có tương lai tốt đẹp hơn. Tôi rất biết ơn vì có cơ hội được đại diện cho quê hương mình trong Quốc hội Mỹ", Frost viết trên Twitter.

Ở tuổi 25, anh được hy vọng sẽ mang đến làn gió mới cho một Hạ viện Mỹ "già cỗi" khi độ tuổi trung bình của các nghị sĩ ở đây là 58.

