Chân dung "hot girl" 23 tuổi cầm đầu đường dây mua bán thuốc lắc: Thường khoe đồ hiệu đắt tiền, ăn uống và du lịch nơi sang chảnh

Trước đó, chiều 12/3, tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Công Được (19 tuổi, trú phường 4, TP. Đông Hà, Quảng Trị), thuê trọ tại phường An Hải Bắc (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đang nhận 2000 viên ma túy thuốc lắc gửi từ Quảng Trị về. Khám xét nhanh phòng trọ của Được, cảnh sát phát hiện thêm tang vật là 800 viên thuốc lắc, 120g Ketamin, 2 cân điện tử và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu là Trương Thị Kiều Trang (23 tuổi, quê ở thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, hiện trú P. An Hải Bắc) và Nguyễn Phúc Hậu (Tinô, 27 tuổi, trú P. Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, hiện trú P. Cẩm Châu, TP. Hội An, Quảng Nam) tại 1 khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ thêm tang vật là 5g Ketamin, 130 triệu tiền mặt, 1 ô tô và các vật chứng có liên quan khác.