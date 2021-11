Cha mẹ Diễm My đồng ý treo giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái

Chiều 31/10, bà Phương Hằng có mặt tại khu du lịch Đại Nam để giao lưu trực tiếp với du khách. Buổi giao lưu này cũng có sự góp mặt của bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng (trú tại TP.HCM), cha mẹ ruột của Diễm My - cô gái từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" đại náo.

Bố mẹ Diễm My xuất hiện tại khu du lịch Đại Nam trong buổi giao lưu của bà Phương Hằng

Tại buổi giao lưu này, cha mẹ của Diễm My khẳng định sẽ trao giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái mình.

"Nếu như ai tìm được Diễm My thì hãy liên lạc với gia đình hoặc cơ quan công an gần nhất thì tôi sẽ trao giải thưởng 1 tỷ", anh Võ Văn Thắng khẳng định.

Bố của Diễm My khẳng định sẽ trao giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được Diễm My

Chị Mai cho biết 2 năm nay đã tìm con rất cực khổ. Chị luôn mong muốn con gái trở về bên gia đình.

"Mẹ biết con đang u mê. Cho dù mẹ có khổ cực thế nào thì mẹ cũng tìm con cho được, mẹ không thể nào bỏ con được. Con quay về với cha mẹ đi con, mẹ năn nỉ con", chị Mai nhắn nhủ đến Diễm My.

Bên cạnh đó, cha mẹ của Diễm My cũng chia sẻ nếu cơ quan công an nào tìm được Diễm My thì cũng sẽ gửi 1 tỷ đồng ủng hộ, giúp đỡ địa phương đó.

Trước đó, ngày 27/10, Diễm My đã xuất hiện trong một livestream liên tục khóc lóc và lên tiếng trách móc bố mẹ. Thậm chí, cô gái này còn lấy cái chết ra để "uy hiếp" chính người thân của mình và mong bố mẹ hãy buông tha cho cô.

