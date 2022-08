Cặp vợ chồng hành hạ bé gái một tuổi ở Hà Nội đối diện mức án nào?

Tạm giữ cặp vợ chồng hành hạ bé gái Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tạm giữ hình sự Đoàn Diệu Linh (SN 1996), Hoàng Thế Vũ (SN 1994, chồng Linh, cùng trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trước đó, ngày 21/7, chị H. (SN 1994, mẹ cháu Tr.) thuê Linh trông con với giá 3 triệu đồng/tháng, để đi làm công nhân tại tỉnh Bắc Giang. Do cháu Tr. bị sốt và quấy khóc nên vợ chồng Linh dùng dây sạc điện thoại, que gỗ, búa nhựa và băng dính hành hạ cháu bé. Ngày 26/7, thấy cháu bé có biểu hiện mệt mỏi, khó thở, vợ chồng Linh đưa cháu đến bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Nhận thấy có dấu hiệu bị bạo hành, bệnh viện đã trình báo công an vào cuộc xác minh.