Cao điểm mỗi ngày sản xuất 400.000 thẻ căn cước công dân

Ngày 18/1, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), sau gần một năm khẩn trương triển khai sản xuất, cấp và quản lý CCCD, đến nay, Bộ Công an đã in và trả về cho công an địa phương gần 60 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử của công dân thu nhận trong năm 2021.

Hệ thống máy móc sản xuất thẻ CCCD gắn chip. (Ảnh: C06 cung cấp).

Trong quá trình triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip từ 23/1/2021 đến 15/1/2022, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã nghiên cứu, tìm ra phương án giải pháp để cấp CCCD cho người dân khẩn trương, thực hiện chế độ làm việc 24/7. Từ những ngày đầu thực hiện, chỉ in được vài chục nghìn thẻ mỗi ngày, nay đã tăng lên và thời gian cao điểm trung tâm đã thực hiện sản xuất hơn 400.000 thẻ/ngày.

Ngày cao điểm, số thẻ CCCD được sản xuất lên tới 400.000 chiếc/ngày. (Ảnh: C06 cung cấp).

Những chiếc thẻ CCCD được in xong, chuẩn bị chuyển tới tay người dân. (Ảnh: C06 cung cấp).

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid phức tạp, khó khăn ở nhiều phương diện trên toàn thế giới, Bộ Công an quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu cấp thẻ cho toàn bộ công dân đủ điều kiện cấp. Chỉ trong thời gian ngắn từ 23/1/2021 đến 27/10/2021 đã đạt 50 triệu thẻ cho công dân, đến nay đã cấp gần 60 triệu thẻ đạt 100% trên hồ sơ đủ điều kiện cấp trong năm 2021.

Trong thời gian tới, Bộ Công an và các đơn vị địa phương sẽ tập trung xử lý các vướng mắc tồn tại của một số công dân trong quá trình thu nhận nhưng chưa được nhận thẻ CCCD với tinh thần quyết liệt, phương châm thu nhận đến đâu, sản xuất, cấp CCCD gắn chip đến đó, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

