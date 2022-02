Camera hành trình của chính chiếc container gặp va chạm ghi lại vào tối ngày 24/2. Cụ thể vào thời điểm trên, chiếc xe này đang lưu thông trên đoạn đường lớn. Qua ngã tư có đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh, một chiếc xe máy đi từ làn đường bên phải bất ngờ rẽ qua.

Tài xế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng không thể phanh kịp, chỉ kêu lên một tiếng thất thanh "Ôi, ôi, ôi giời ơi".

Cú đâm rất mạnh khiến thanh niên ngã văng ra đường, cả người lẫn xe nằm dưới gầm bánh container. Tài xế lập tức xuống xe, cùng với 2 người đi đường khác dựng chiếc xe máy dậy.

Cảnh tượng kinh hãi diễn ra ngay trước đầu xe Container, tài xế chỉ kịp kêu lên 1 tiếng

Không rõ tình trạng của nam thanh niên này ra sao song vụ va chạm vẫn đang được chia sẻ lại khá nhiều trên các diễn đàn. Đa số đều bày tỏ cảm thông với tài xế, gặp phải trường hợp "tai bay vạ gió".

- Chỉ tội bác tài. Xe máy sai lè ra nhưng bác tài vẫn dính không làm chủ tốc độ.

- Xe máy không mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ. Ý thức tham gia giao thông như vậy thì chỉ làm khổ người khác.



Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc