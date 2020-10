Cảnh sát hình sự xứ Nghệ kể chuyện phá những vụ án "mờ"

Dùng cuốc sát hại nạn nhân rồi dựng hiện trường giả

Ngày 6-8-2020, quần chúng nhân dân thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An phát hiện anh Nguyễn Ngọc Nhâm (SN 1962), trú tại thôn nằm chết trong tư thế bị xe máy đè lên người tại đường bê tông trước cửa nhà, hiện trường có vết trượt, nhìn qua rất giống một vụ tai nạn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên và các phòng ban chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, các cán bộ điều tra xác định, xe máy nạn nhân là loại cũ, đoạn đường về gần đến nhà, lại vào cua thì không thể phóng nhanh đến mức ngã, dẫn đến tử vong. Kết hợp với khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện dấu vết để lại trên người nạn nhân không phải do tai nạn giao thông gây ra mà do một vật cứng, tày đập vào đầu, nghi ngờ đây là vụ án giết người.

Đối tượng Ngô Đức Thiện.

Rà soát các mối quan hệ và nắm di biến động của nạn nhân, Cơ quan điều tra thấy nổi lên sự việc sáng cùng ngày anh Nhâm đang tiến hành cải tạo ao cá thì có xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm là Ngô Đức Thiện (SN 1960). Trong lúc xô xát, anh Nhâm đã dùng gậy tre đánh Thiện nhưng được mọi người xung quanh can ngăn.

Ngô Đức Thiện sau đó bỏ về nhà mình một lúc rồi ra đồng làm việc. Dù là đối tượng tình nghi vì có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng thời gian anh Nhâm tử vong Thiện đang làm việc ngoài đồng, điều này được nhiều người dân trong thôn xác nhận. "Mọi việc tưởng như bế tắc, song càng xem kỹ hiện trường với các dấu vết để lại, chúng tôi đã triệu tập Ngô Đức Thiện lên làm việc", Đại úy Phan Hoàng Khánh, cán bộ Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết. Sau quá trình đấu tranh, đến 17h cùng ngày, Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó, sau khi từ nhà anh Nhâm trở về Thiện đã nung nấu ý định trả thù. Trên đường đi ra đồng, đối tượng gặp anh Nhâm phóng xe máy trên đường nên đã dùng cuốc đánh anh Nhâm cho bõ tức. Xong xuôi, đối tượng trở về nhà rồi trèo qua tường nhà hàng xóm để ra đồng làm việc (bỏ qua một đoạn đường để tránh gặp người trong thôn-PV) nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên mọi việc không thể lọt qua con mắt nhà nghề của lực lượng Công an. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đức Thiện về hành vi giết người.

Đánh chết người rồi chở ra ngoài đường

Khoảng 5h ngày 21-8, quần chúng nhân dân phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa đi tập thể dục thì phát hiện một nam thanh niên nằm chết bên đường cạnh cổng trường Tiểu học phường Quang Phong, trên người có chiếc xe máy đè lên, nghi là một vụ tai nạn giao thông. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã cử các điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm đến hiện trường phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an thị xã Thái Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra.

Đối tượng Ngô Đức Thủy.

"Qua khám nghiệm hiện trường, nạn nhân có 13 dấu vết do vật tày tác động làm vỡ, nứt hộp sọ và chảy, tụ máu trong. Từ đó chúng tôi nhận định đây là vụ án giết người tạo hiện trường giả có tính chất phức tạp", Trung tá Thái Duy Hiếu, Phó đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhớ lại.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Hữu Hà (SN 1984), trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa. Vụ án đặc trưng của thể loại "án mờ" khi xảy ra ban đêm, ở khu vực vắng vẻ, không ai nhìn thấy. Trung tá Thái Duy Hiếu đã chỉ đạo lực lượng điều tra viên, trinh sát phối hợp Công an thị xã Thái Hòa rà soát, lên danh sách những đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy trên địa bàn thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn và vùng phụ cận, đồng thời xác minh di biến động của nạn nhân trước, trong và sau khi từ vong. Qua đó đặc biệt chú ý đối tượng Nguyễn Đức Thủy (SN 1988), trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, là đối tượng nghiện ma túy nặng và không biết đi đâu, làm gì, cùng với ai vì đối tượng ở một mình, bố mẹ đã mất, vợ chưa có...

"Việc xác minh thời gian Thủy rời khỏi địa phương gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi cũng tiến hành trích xuất camera nhà dân từ nhà Thủy đến hiện trường nhưng không thu được thông tin gì, vụ án tưởng như rơi vào ngõ cụt...", Phó Đội trưởng Đội 5 chia sẻ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, linh hoạt, sau gần nửa ngày tổ chức đấu tranh truy xét nóng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an thị xã Thái Hòa, Công an huyện Đô Lương tổ chức bắt giữ thành công Nguyễn Đức Thủy khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương.

Lương tâm nghề nghiệp, quyết tâm truy bắt

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Thủy khai nhận, khoảng 21h30 ngày 20-8, anh Hà đi xe máy đến nhà Thủy nói chuyện. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã, xô xát, Thủy đã đạp anh Hà ngã ngửa, đập đầu vào bờ đá nơi sân nhà, rồi nhiều lần dùng tay, chân đánh khiến anh Hà ngã đập đầu xuống nền sân. Thấy anh Hà không cử động, Thủy lật ngửa nạn nhân dậy sơ cứu. Một lúc sau anh Hà thở trở lại, Thủy nghĩ anh Hà ngủ thiếp đi nên lấy chăn chiếu ra sân trải cho nạn nhân nằm rồi vào nhà ngủ.

Hiện trường phát hiện anh Hà tử vong do Thủy ngụy tạo.

Khoảng 1h ngày 21-8, tỉnh dậy phát hiện anh Hà đã tử vong, Thủy đã kéo xác nạn nhân lên xe máy, múc nước giếng rửa mặt cho nạn nhân rồi chở ra đoạn đường đất gần trường Tiểu học Quang Phong (cách hiện trường khoảng 2km). Tại đây, Thủy hất anh Hà nằm ngửa xuống đất, thả xe máy ngã nghiêng về phía người nạn nhân rồi đi bộ về. Đối tượng cất chăn chiếu, tắm rửa thay quần áo rồi phóng xe máy đến nhà người yêu ở xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa nằm ngủ. Trên đường đi, đối tượng không quên mang theo đôi dép tông của anh Hà ném tại lối rẽ vào trưởng Tiểu học. Sáng cùng ngày, đối tượng bỏ trốn về quê ở huyện Đô Lương.

Theo Trung tá Thái Duy Hiếu, những vụ án mà thi thể ở một nơi, hiện trường thật ở một nơi khác khiến các anh đau đầu hơn, vì ngay cả khi thủ phạm "rõ như ban ngày" thì các điều tra viên cũng phải tìm đủ chứng cứ để buộc tội hung thủ. Song các đối tượng khi tạo hiện trường giả do tâm lý hoang mang, lo lắng cũng sẽ để lộ các dấu vết sơ hở.

Và lương tâm nghề nghiệp, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng luôn thôi thúc những người lính hình sự phải kiên trì điều tra, truy bắt bằng được đối tượng gây án. Đó cũng là kinh nghiệm phá những vụ án "mờ" của lực lượng Cảnh sát hình sự xứ Nghệ.

Tác giả: An Quỳnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân