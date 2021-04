Mới đây, một đoạn clip lột da cá của một anh bán cá ở chợ đã thu hút rất nhiều lượt xem trên mạng xã hội TikTok. Thoạt nhìn qua, có thể thấy kỹ năng làm việc quá nhanh nhẹn, điêu luyện của anh chàng này. Ấy thế nhưng bên dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra tiếc rẻ vì cách mà anh chàng này làm cá.

Your browser does not support the video tag.

Cảnh lột da cá của anh bán hàng khiến cư dân mạng thi nhau tiếc rẻ: Sao lại bỏ hết đi phần ngon thế?

Có thể thấy, con cá đã bị lột sạch phần da lẫn vẩy chỉ sau vài thao tác. So với cách thông thường là chỉ đánh vẩy còn da để lại thì cách làm trong đoạn clip khiến các cư dân mạng cảm thấy rất lãng phí:

- Ngon cái da mà lại lột sạch thì nấu lên khác gì cháo?

- Cá chép không ăn da giống như ăn hành bỏ lá vậy đó.

- Nhìn mà tức! Ship cái da cá đó về đây cho tôi đi!

- Có cái da cá ngon thì lại bỏ đi mất...

Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng còn tuỳ vào món và sở thích thì người ta sẽ giữ lại da cá hoặc không. Một số người không thích ăn da cá cũng tỏ ra rất thích cách làm như thế này.

Nguồn: TikTok @diyar.21amed

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ