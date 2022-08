Cận cảnh khu đất 'vàng' 41,5ha của Đại học Vạn Xuân sắp bị thu hồi

UBND tỉnh Nghệ An ngày 4/8/2022 đã đồng ý chủ trương thu hồi diện tích 41,53ha đất thuộc giai đoạn 2 của dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân. Lý do thu hồi là do dự án chậm tiến độ, vi phạm luật đầu tư. Ảnh: Văn Dũng