Cận cảnh dự án vừa triển khai đã bị đình chỉ vì sở ngành Nghệ An “bất nhất”

Quá trình thi công, ngày 25/11/2021, Chi cục Thủy lợi Nghệ An, Hạt Quản lý đê Vinh phát hiện và lập biên bản về việc vi phạm pháp luật về lĩnh vực đê điều và thiên tai trong đó ghi rõ: Công trình do Công ty CP Đầu tư & Phát triển Vinh Hưng đã có hành vi vi phạm xây dựng công trình trên bãi sông, vi phạm Điều 26 Luật Đê điều, Điều 21 Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017. Đồng thời đình chỉ xây dựng công trình do xây dựng trái phép trên bãi sông, buộc chủ đầu tư khôi phục lại hiện trạng ban đầu.