Cận cảnh công an trắng đêm lập chốt kiểm soát dịch ở thành phố Vinh

Công an Thành phố Vinh là chốt trưởng, chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động của chốt: Bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng, không để xảy ra ách tắc giao thông trong quá trình kiểm tra tại chốt kiểm soát. Điều khiển dừng các phương tiện để lực lượng của chốt tiến hành kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.