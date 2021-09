Cãi nhau với vợ, chồng ôm đồ đi bộ từ Đồng Nai về Vĩnh Long giữa đêm trong thời gian giãn cách

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông ôm theo túi đồ, đi bộ giữa đêm nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Lý do thật sự phía sau khiến ai nấy đều bất ngờ.

Cụ thể, theo chia sẻ của người đăng tải, khi thấy người đàn ông có biểu hiện say xỉn, ôm túi đồ đi bộ, cán bộ trực chốt xanh ấp Chợ, xã Phước Thiền, Đồng Nai đã gọi tới hỏi chuyện.

Lực lượng chức năng đã đưa nước, mì tôm cho người đàn ông và đề nghị ngồi tạm lên ghế bên đường để nghỉ ngơi, đồng thời trò chuyện tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc.

Cãi nhau với vợ, người đàn ông ôm đồ đòi đi bộ từ Đồng Nai về Vĩnh Long

Người đàn ông chia sẻ từng là tài xế nhưng do dịch bệnh kéo dài không thể đi làm, đã đăng kí để về quê nhưng chưa được. Hai vợ chồng ở trọ, nhưng mới đây có xảy ra cãi cọ nên tức giận, định đi bộ từ Đồng Nai về quê ở Vĩnh Long.

Nghe vậy cán bộ đã nhẹ nhàng khuyên nên quay về hoà giải với vợ, không nên hành động bốc đồng đặc biệt trong thời gian dịch bệnh như hiện nay:

"Dù cho vợ chồng có cãi nhau thế nào thì ông cũng phải về khu trọ, nằm ở ngoài mà nghỉ. Sáng vợ chồng hoà thuận lại thì ông lo cho gia đình, chứ không giờ bỏ vợ con vậy đi bộ về Vĩnh Long là không đúng rồi đó".

Vậy nhưng người đàn ông vẫn một mực đòi đi bộ về Vĩnh Long dù trong người chỉ còn hơn 100 nghìn. Cán bộ trực chốt kiên quyết không đồng ý:

"Giờ không về Vĩnh Long được, không ai tạo điều kiện cho em giờ này để đi về hết. Bây giờ em nghe anh, em phải đi về nhà trọ, vợ không cho vô nhà trọ đi nữa thì em đứng tạm trước mái hiên nhà ai đó nghỉ ngơi, lúc tỉnh táo thì vào nói chuyện với vợ con cho đàng hoàng. Khi bình thường lại thì vợ chồng đăng ký, rồi từ từ người ta sắp xếp cho về quê".

Sau một hồi nói chuyện, giải thích hết lời, người đàn ông cũng đã nhận ra vấn đề và đồng ý trở về nhà. Cán bộ trực chốt đã hỗ trợ thêm 200.000 đồng. Người đàn ông nhận được món quà bất ngờ cúi đầu cảm ơn, ôm túi đồ hướng về phòng trọ.

Sau khi nghe cán bộ trực chốt giải thích, người đàn ông đồng ý quay lại nhà trọ, không đi bộ về Vĩnh Long nữa

Sau 1 ngày đăng tải, đoạn clip nhận được hơn 40.000 lượt xem và hàng trăm bình luận. Phần lớn ý kiến đều cho rằng người chồng là trụ cột gia đình lại chọn bỏ đi trong khoảng thời gian này là không nên, bên cạnh đó hành động giúp đỡ của cán bộ trực chốt nhận được nhiều khen ngợi.

"Dẫu biết dịch bệnh khó khăn, cũng áp lực nhiều thứ nên mâu thuẫn gia đình dễ xảy ra, nhưng hai bên nên kiềm chế nhường nhịn nhau tí, cùng nhau đi qua chứ".

"Bát đũa còn có lúc xô, trụ cột gia đình sao lại nói đi là đi, bỏ vợ con thế được".

"Anh cán bộ trực chốt nói hay quá, câu nào thấm câu đấy".

"Trời ơi nghĩ gì mà định đi bộ từ Đồng Nai về Vĩnh Long vậy?"

"Anh ơi về với vợ con đi chứ sao lại để vợ con lại trọ như thế, chắc cãi nhau rồi có tí men trong người nên định làm liều thôi".

