Cãi nhau với bạn trai, cô gái tức tối cởi phăng váy ra ngay giữa đường và hành động sau đó của chàng trai

Vào ngày 28/11 vừa qua, một cặp đôi đã cãi nhau trước cửa quán cà phê internet ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Chuyện các đôi nam nữ giận hờn cãi vã là điều rất bình thường, nhưng diễn biến vụ việc này lại khiến người đi đường không khỏi thất kinh.

Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, một cô gái mặc váy ngắn màu trắng, tóc dài đang chuẩn bị vào quán cà phê internet với bạn trai thì cả hai bất ngờ xảy ra cãi cự. Không rõ cặp đôi cãi nhau vì nguyên nhân gì, nhưng sau đó chàng trai đã nói với bạn gái rằng mọi thứ mà cô có đều là do anh mua cho.

Nghe thấy vậy, cô gái vô cùng tức tối, liền ném mạnh điện thoại và túi xách xuống đất. Tuy nhiên, những hành động này dường như đã quá quen với chàng trai nên anh quay lưng định rời đi.

Không ngờ rằng, lúc này cô gái liền cởi phăng chiếc chân váy mình đang mặc ra. “Chiếc váy này cũng là anh mua”, cô gái vừa hét vừa tụt váy xuống, mặc dù cô đang đứng ở ngoài đường, nơi có nhiều người qua lại.

Choáng váng, anh chàng vội chạy lại, kéo váy của bạn gái lên và che chắn cho cô. Đồng thời, anh cũng liên tục xin lỗi, an ủi bạn gái, ôm chặt lấy cô cho dù cô đang liên tục vùng vẫy. Có thể thấy, hành động điên rồ này của bạn gái thực sự khiến chàng trai sợ hãi.

Sự việc sau đó đã nhanh chóng khiến dư luận xôn xao bàn tán, đa số mọi người đều chỉ trích hành động của cô gái. Một số người bình luận:

“Cãi nhau là chuyện thường, nhưng đừng có phản ứng thái quá như vậy. Suy cho cùng cô vẫn là một cô gái, những chuyện như vậy sau này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cô đấy”,

“Nếu thực sự không cần đồ của bạn trai nữa thì cô có thể về nhà thay ra rồi đem đi vứt hoặc trả lại anh ta thay vì làm ra hành động khiếm nhã ngoài đường. Việc này sẽ chỉ khiến bạn trai càng coi thường cô thôi, và nếu anh ở lại bên cô thì chẳng qua là anh sợ cô sẽ tự hủy hoại bản thân chứ không phải xuất phát từ tình yêu”,

“Cô gái làm thế chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của bạn trai, nhưng thực tế lại ngược lại, hành vi quá khích như vậy sẽ khiến đối phương sợ hãi, và sớm muộn gì họ cũng chia tay”.

