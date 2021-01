Thi công sửa chữa QL48E tại Nghệ An: Nguy cơ mất ATGT và gây ô nhiễm môi trường

Gói thầu do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thái Sơn thi công

Theo Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, công trình trên thuộc gói thầu "Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông trên các đoạn Km208+353,76 - Km209+321,34; Km210+553,21 - Km214+365,32; Km215+84,49 - Km215+816,77; Km220+64,95 - Km221+12,33; Km225+805,87 - Km226+305,86, Quốc lộ 48E, tỉnh Nghệ An" do Ban Quản lý bảo trì đường bộ làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thái Sơn, do ông Hồ Văn Du làm giám đốc. Công ty này có địa chỉ tại: Xóm 12B xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Giá trị gói thầu là hơn 12 tỷ đồng.

Công trình tại QL48E đoạn qua xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Quá trình thi công, công trình không hề có biển cảnh báo, không căng dây lập rào theo quy định về đảm bảo an toàn giao thông theo quy định như khi thuyết trình về gói thầu. Việc "cắt xén" các phần việc này khi thực hiện phương án thi công tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của Phóng viên Tạp chí Người Xây dựng, bụi từ các phương tiện thi công làm giảm tầm nhìn khi người tham gia giao thông qua lại đoạn đường này, đồng thời gây ô nhiễm khói và bụi đối với người dân sống ven QL48E đoạn đang thi công. Không chỉ có thế, còn cả khói từ xe nấu nhựa đường bốc lên nghi ngút thành cột như để “thử thách” sự chịu đựng của các hộ dân xung quanh. Những ngôi nhà ven đường trong giai đoạn này đều phải “cửa đóng then cài” suốt cả ngày, đặc biệt là những gia định có trẻ nhỏ. Chưa nói đến việc chấp hành quy định về bảo hộ an toàn cho công nhân thi công trên công trường cũng có dấu hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn.

Cột khói từ xe nấu nhựa đường (ảnh ghi nhận tại hiện trường ngày 13/01/2021)

Vào thời điểm phóng viên có mặt theo phản ánh từ người dân, không có bất cứ cán bộ nào của đơn vị giám sát thi công. Khi được hỏi, một cán bộ kỹ thuật của nhà thầu trả lời: "Em mới được giao nhiệm vụ hơn tháng nay nên không biết". Với chức năng quản lý nhà nước về an toàn giao thông tại địa phương, Thanh tra Sở Giao thông của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An có hay biết việc này? Lẽ ra, đơn vị này cần kiểm tra biện pháp thi công, công tác bảo đảm trật tự án toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình nhà thầu thực hiện. Đơn vị trúng thầu về tư vấn giám sát cũng phải có mặt tại hiện trường để giám sát việc nhà thầu có là đúng thiết kế hay không, tránh tình trạng nhà thầu làm ẩu, làm dối, làm sai thiết kế, rút ruột công trình.

Bởi vậy, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo, chấn chỉnh ngay nhữn đơn vị liên quan này.

Tác giả: Nguyễn Tiệp

Nguồn tin: nguoixaydung.com.vn