Ca sĩ Phương Thanh "tố" có người thuê "hacker" tấn công Fanpage mình

Trên mạng xã hội mới đây, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ chia sẻ bức ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn gửi từ một tài khoản lạ, trong đó người này thông báo về việc có người thuê "team" (đội IT) của mình "tấn công" để phá Fanpage của cô. Kèm theo đó, người này nhắn nhủ Phương Thanh rằng, nếu cô thương lượng được với đội IT của người này thì đội đó sẽ không nhận "khách" kia nữa. Đồng thời cho biết, ngay cả khi không thuê được đội IT này thì đối tượng muốn nhắm đến việc "tấn công" Fanpage của Phương Thanh cũng sẽ tìm đến đội IT khác.

Trước lời nhắn nhủ kèm đề nghị trên, Phương Thanh công khai đoạn tin nhắn và bức xúc bày tỏ, cô biết ai là đối tượng hay thuê các đội IT để phá mình suốt hơn 10 năm qua. Mấy ngày gần đây, Fanpage của cô cũng bị "lộn xộn" vì việc này. Nữ ca sĩ khẳng định, đối tượng này không chỉ thuê 1 nhóm IT mà tìm đến thuê rất nhiều nhóm. Phương Thanh nói thêm, cô vẫn đang "canh" để tóm kẻ chủ mưu "gian ma tiểu nhân hèn hạ" làm việc này.

Đồng thời hài hước cho biết, qua đây để thấy Fanpage của mình không phải là không có dòm ngó cả. Dẫu vậy, cô đã thông báo việc này với đội IT của mình để bảo vệ tài khoản mạng xã hội cá nhân và hiện tại đang tập trung cho việc quay trở lại con đường ca hát sau nhiều năm rời xa showbiz. Phương Thanh cũng hào hứng chia sẻ về việc cô đã nhận lời lưu diễn tại Mỹ vào dịp Giáng Sinh 2021.

Phương Thanh chia sẻ hình ảnh đang có mặt tại Hà Nội để tham gia một show

Đây không phải lần đầu tiên Phương Thanh lên tiếng về việc có người ra sức tìm thuê các nhóm IT để "tấn công" trang mạng xã hội cá nhân của mình. Được biết, Fanpage của Phương Thanh hiện có tích xanh (được Facebook xác nhận chính chủ), chỉ cần đăng ký đầy đủ các phương thức bảo mật cần thiết và thực hiện một số mẹo về bảo mật thì các nhóm "hacker" cũng không dễ dàng có thể "tấn công" phá hoại.

Tác giả: Như Ý

Nguồn tin: anninhthudo.vn