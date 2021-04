Cá chết trắng trên sông ở Nghệ An: Các chỉ số không có dấu hiệu bất thường

Ngày 6/4, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An báo cáo về vụ việc cá chết bất thường trên sông Con xảy ra tháng 3/2021. Theo kết quả quan trắc mẫu nước sông thì các chỉ số vào thời điểm đoàn kiểm tra lấy mẫu không có dấu hiệu bất thường.

Ông Đinh Sỹ Khánh Vinh, Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi nhận được thông tin cá chết nổi lên hàng loạt ở sông Con, đoạn chảy qua huyện Tân Kỳ, Chi cục Bảo vệ môi trường nhanh chóng phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An), Phòng TN&MT hai huyện Tân Kỳ và huyện Nghĩa Đàn vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Cá chết nổi trên sông đoạn giáp ranh giữa sông Hiếu (Nghĩa Đàn) và sông Con (huyện Tân Kỳ).

Cơ quan chức năng kiểm tra 5 nhà máy, cơ sở sản xuất ở thượng nguồn sông Con có nghi vấn về khả năng xả thải hoặc tác động đến nguồn nước sông Con khiến cá chết hàng loạt, tuy nhiên vẫn không tìm ra manh mối.

Lực lượng chức năng cũng đi dọc dòng sông lấy mẫu nước tại 4 vị trí khác nhau về phân tích quan trắc các chỉ số để khoanh vùng khu vực nghi ngờ.

Kết quả phân tích cho thấy, về cơ bản chất lượng nước tại 4 điểm lấy mẫu không có biến động nhiều so với hiện trạng nguồn nước lấy trước khi xuất hiện hiện tượng cá chết.

Theo phản ánh của người dân, từ 18/3, có nhiều cá chết nổi trên sông đoạn giáp ranh giữa sông Hiếu (Nghĩa Đàn) và sông Con (huyện Tân Kỳ), sau đó cá chết trôi dạt xuống hạ lưu thuộc các xã Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Tân Long của huyện Tân Kỳ.

Sau khi thấy cá chết, cá nổi lờ đờ trên sông, nhiều người dân địa phương chèo thuyền, dùng vợt vớt cá đưa về làm thức ăn cho gia súc. Một số người dân nghi vấn nguyên nhân có thể do một số nhà máy sắn ở thượng nguồn xả thải hoặc do các xe chở chất thải đổ trái phép xuống sông.

