Bức xúc clip nam thanh niên chạy xe ô tô tiến thẳng vào quán cà phê trộm tài sản

Tình huống này được camera an ninh của quán cà phê ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một nam thanh niên mặc áo đen bước vào quán, vừa đi vừa vờ như đang bấm điện thoại. Đối tượng tiến đến bạn của đôi nam nữ.

Trong lúc cặp đôi đang mải trò chuyện, tên này mở chiếc túi lấy tài sản rồi nhanh chân bỏ chạy.

Chứng kiến sự việc, 3 người trong quán vội vàng truy đuổi. Tuy nhiên, đối tượng đã leo lên xe ô tô đồng bọn đang đỗ chờ sẵn bên ngoài rồi tẩu thoát.

Theo dõi đoạn clip, cộng đồng mạng không khỏi bức xúc trước hành vi trộm cắp táo tợn giữa ban ngày của các đối tượng trên. Bên cạnh đó, cũng không ít người cảm thấy khó hiểu và thắc mắc về việc nhóm đối tượng này chạy xe ô tô để đi cướp giật.

"Cướp bây giờ lên đời hay gì vậy? Cướp giật ngang nhiên rồi còn đi ô tô? Mà cớ gì đi ô tô rồi còn cướp giật?";

"Manh động quá, thấy 2 bạn kia ngồi ngay đó rồi mà vẫn mó tay vào cướp được!".

