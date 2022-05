Bồi hồi, xúc động dòng người về thăm quê Bác

Your browser does not support the video tag.

Video dòng người về thăm quê Bác

Những ngày qua, hàng triệu lượt người dân từ mọi miền Tổ quốc đã về với Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi ấy Bác sinh ra với những năm tháng tuổi thơ đầy áp kỷ niệm. Mỗi người một miền quê nhưng tựu chung ở họ là lòng yêu mến, kính phục trước Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu.

Vượt hơn 1.700 km, ông Nguyễn Hồng Linh từ đất mũi Cà Mau về với làng Sen đúng dịp 132 năm ngày sinh nhật Bác. Ở tuổi 69, ông đã được hết thảy 5 người con ủng hộ cho Bố mình vượt đường xa để một lần được về thăm nơi Bác Hồ kính yêu sinh ra.

Ông Linh, rưng rưng nước măt, bộc bạch: Mọi mệt mỏi đã tan biến khi tôi hòa mình với dòng người và thăm ngôi nhà lá đơn sơ nơi Bác được sinh ra. Cảm xúc thật khó tả... Chắc chắn thời gian tới tôi sẽ lại về thăm quê Bác.

Dưới những lũy tre xanh tỏa bóng mát bên mái nhà tranh đơn sơ, hương sen thơm ngát cả góc trời như tạo nên cho du khách những cảm xúc tuyệt vời trong hành trình khám phá. Được cùng đoàn cháu ngoan Bác hồ của trường Tiểu học Nguyễn Sinh Sách (Thanh Chương - Nghệ An), Cháu Nguyễn Trọng Đạt, học sinh lớp 3, vui vẻ nói: Lần đầu cháu được các cô thầy cho về thăm quê Bác. Nơi đây thật đẹp. Đợt này về cháu sẽ kể cho các bạn những điều mà các cô hướng dẫn viên kể cho nghe...

Tại quê ngoại Làng Hoàng Trù cũngthu hút đông đảo du khách ghé thăm. Nơi đây là một ngôi làng nhỏ yên bình có lũy tre xanh và những mái nhà tranh mộc mạc. Đây cũng chính là quê ngoại của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh; cũng là nơi Bác cất tiếng khóc chào đời. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, ngôi làng vẫn giữ vẻ đẹp nét xưa - thanh bình và dung dị.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận tại Nghệ An nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Mang cả tỉnh yêu về với Người.

Từ mọi miền quê về thăm quê Bác.

Tình yêu vô bờ của người dân qua lời kể của hướng dẫn viên.

Những người con xứ Nghệ về với làng Sen.

Cháu ngoan Bác Hồ báo công.

Nhiều bạn nhỏ tìm hiểu lịch sử ngôi nhà thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu di tích Đền Chung Sơn thu hút khách tham quan.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus