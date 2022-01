Bố vợ cùng con rể bắt tại trận con gái cùng nhân tình trong nhà nghỉ, thái độ của người bố gây chú ý

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip bắt ghen đang thu hút lượng người xem lớn gây xôn xao.

Theo đó, người chồng cùng người đàn ông trung niên được cho là bố vợ đến tận nhà nghỉ gọi cửa. Tại đây, cả hai bắt quả tang vợ cùng một người đàn ông khác trong phòng.

Khi cửa mở, thấy chồng cầm điện thoại quay clip, cô vợ lớn tiếng yêu cầu tắt camera. Tuy nhiên, người chồng tỏ thái độ bức xúc, buông lời chửi bới. Còn gã nhân tình ngồi im lặng vắt chân trên ghế.

Lúc này, bố vợ bình tĩnh chất vấn: "Thế bác hỏi mày là thằng nào?" thì gã nhân tình hỏi ngược: "Thế bác là ai?".

"Bác hỏi mày có nói không? Tao là bố nó, tao hỏi mày có nói không? Trả lời bác mày là thằng nào?", bố vợ nói.

Đến đây, người đàn ông này mới lí nhí trả lời là bạn của cô vợ.

Người bố từ đầu đến cuối vẫn nhẹ nhàng quay sang hỏi con gái đang ngồi trong một góc giường: "Sao con lại làm thế con?" nhưng cô không trả lời.

Bố vợ tiếp tục trách móc: "Bạn? Bây giờ nó có vợ có con, bây giờ nó đi vắng vợ nó ở nhà, chúng bay bạn bè như thế này thì... Chúng bay phá tan nát hạnh phúc của nó. Mày có vợ con chưa?".

"Có rồi", gã nhân tình đáp cụt lủn.

Trước tình huống này, cô vợ vội vàng đứng dậy vội rời khỏi phòng.

Đoạn clip ngay khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, ai nấy đều bức xúc trước hành vi sai trái của cặp đôi. Bên cạnh đó, một số cũng dành lời khen ngợi cho thái độ và cách hành xử văn minh của người bố vợ.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn