Bố vợ bị con rể đâm tử vong tại chỗ

Ngày 12/6, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, lúc 14h ngày 12/6, tại thôn Dương Lâm (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông N.V.C (SN 1968, trú thôn Dương Lâm xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) bị con rể là Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú thôn Đại La, xã Hoà Sơn) dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 12/6, đối tượng Dương Văn Tuấn về nhà bố vợ ở xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thì xảy ra mâu thuẫn với vợ mình. Tại đây, Tuấn và vợ cãi nhau vì xích mích chuyện gia đình. Thấy hai con to tiếng, ông Nguyễn Văn Can đứng ra can ngăn. Bực tức, Tuấn rút dao đâm bố vợ từ phía sau lưng, vết đâm thấu phổi.

Chân dung đối tượng Tuấn. Ảnh: NLĐ

Bị nhát đâm chí mạng từ con rể, ông Can trọng thương, tử vong ngay sau đó. Sau khi đâm chết bố vợ, Tuấn đến trụ sở Công an để tự thú. Công an xã Hòa Phong phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trươc đây. Theo đó, vào khoảng 20h30 phút, ngày 21/11/2019, đối tượng Lưu Văn Nghĩa, SN 1985, trú tại xóm Nông Vụ 3, xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên sang chơi nhà bố mẹ vợ là ông Ngô Văn Cảnh, SN 1966 và bà Nguyễn Thị Hằng, SN 1967 ở xóm Xuân Hà 2, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên.

Trong lúc nói chuyện, cả 3 xảy ra xô xát, đối tượng Nghĩa dùng dao đâm bà Hằng, rồi chém ông Cảnh. Sau khi thực hiện các hành vi trên, Nghĩa đã dùng dao tự đâm vào bụng mình. Thấy vậy, hàng xóm đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an và đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng bà Hằng đã tử vong ngay sau đó.